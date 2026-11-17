Phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt phản ánh thịt lợn được cung cấp hai ngày 4 và 5-11 có dấu hiệu bất thường - Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 17-11, UBND phường Phương Liệt cho biết đã nhận được kết quả kiểm nghiệm mẫu thịt lợn do phụ huynh phản ánh có biểu hiện nhũn, bở nát khi được cung cấp cho bữa ăn bán trú tại Trường mầm non Phương Liệt.

Không phát hiện chất tạo nạc trong thịt lợn ở trường mầm non

Theo UBND phường, sự việc xảy ra ngày 4-11. Trong quá trình giao nhận thực phẩm do Công ty cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh cung cấp, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của trường phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của phường đã lấy 150g mẫu thịt gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Ngày 16-11, UBND phường nhận được phiếu kết quả kiểm nghiệm. Theo đó, mẫu thử không phát hiện các chất Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol.

Đây là những chất có tác dụng tạo nạc, kích thích tăng trưởng nhưng bị cấm sử dụng trong chăn nuôi.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm, từ ngày 6-11, Trường mầm non Phương Liệt đã thay thế nhà cung cấp thực phẩm.

UBND phường đề nghị phụ huynh tiếp tục phối hợp với nhà trường giám sát bữa ăn bán trú, đồng thời chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống, không đăng tải hoặc phát tán nội dung chưa được kiểm chứng.

Nhà cung cấp lý giải thịt bở, nhũn "do lợn bị stress"

Trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm, từ ngày 6-11, Trường mầm non Phương Liệt đã thay thế nhà cung cấp mới - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trước đó, lý giải về hiện tượng thịt lợn có màu tái, mềm và rỉ dịch, nhà cung cấp cho biết quy trình sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018; nguyên liệu lợn hơi có hồ sơ kiểm nghiệm, kiểm dịch theo quy định.

Theo đơn vị này, hiện tượng trên có thể liên quan đến thịt PSE (Pale, Soft, Exudative), tức thịt có màu nhạt, mềm và rỉ dịch. Đây là tình trạng có thể xuất hiện ở một tỉ lệ nhỏ thịt lợn sau giết mổ.

Một trong những nguyên nhân được nhà cung cấp đưa ra là lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến quá trình phân giải glycogen tạo axit lactic diễn ra mạnh, làm độ pH của thịt giảm. Điều này khiến protein biến tính, thịt mềm và dễ rỉ dịch.

Ngoài ra, nếu thân thịt không được pha lóc và làm lạnh kịp thời sau giết mổ, nhiệt độ cao có thể khiến một số phần thịt như mông, vai bị tái màu và mềm.

Đây là phần giải thích từ phía nhà cung cấp. Kết quả kiểm nghiệm được công bố hiện chỉ cho biết mẫu thử không phát hiện ba chỉ tiêu hóa lý nêu trên.

Theo UBND Phường Phương Liệt, Trường Mầm non Phương Liệt ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh về cung cấp nguyên liệu thực phẩm. Công ty Ngôi Sao Xanh ký hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh NM3 tại Hà Nội. Thịt lợn cấp cho nhà trường có nguồn hàng từ đơn vị này, được Công ty Ngôi Sao Xanh sơ chế, đóng gói và phân phối. Theo hồ sơ xuất trình tại thời điểm kiểm tra, lô hàng có hóa đơn, phiếu xuất hàng và các tài liệu liên quan đến nguồn gốc thực phẩm.