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Thịt lợn bở và nhũn ở trường mầm non Hà Nội: Nhà cung cấp nói 'do lợn bị stress'

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Theo đơn vị cung cấp thực phẩm bán trú cho Trường mầm non Phương Liệt, thịt heo mổ theo dây chuyền công nghiệp có một tỉ lệ nhỏ có màu nhợt nhạt, mềm, rỉ dịch, nguyên nhân do lợn bị stress trước khi mổ.

Thịt lợn bở và nhũn ở trường mầm non Hà Nội: Nhà cung cấp nói ‘do lợn bị stress‘ - Ảnh 1.

Phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt (Hà Nội) phản ánh thịt lợn được cung cấp hai ngày 4 và 5-11 có dấu hiệu bất thường - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến sự việc phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội) liên tục phát hiện nguồn thịt lợn cung cấp cho bữa ăn bán trú của trường có dấu hiệu bất thường, có phần thịt bị nhũn, bở nát, đơn vị cung cấp đã có những lý giải.

Theo đơn vị, thịt lợn cung cấp cho trường có quy trình sản xuất tuân thủ theo các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018, nguyên liệu lợn hơi có đầy đủ xét nghiệm, kiểm dịch theo quy định.

Về mặt cảm quan, thịt lợn được giết mổ theo dây chuyền công nghiệp có một tỉ lệ nhỏ thịt lợn PSE (Pale, Soft, Exudative) có đặc tính màu nhạt (tái), mềm, rỉ dịch.

"Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do con lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến phản ứng phân giải glycogen tạo acid lactic diễn ra mạnh mẽ trên thân thịt sau khi giết mổ, pH sản phẩm giảm xuống thấp khiến bề mặt thịt ướt, protein bị biến tính làm cho thịt mềm, dễ bị rỉ dịch.

Ngoài ra, lợn sau khi giết mổ có thân nhiệt cao (khoảng 39 độ), các phần thịt như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém, nếu không pha lóc và làm lạnh nhanh, phần thịt nạc ở các vị trí này có thể bị tái do nhiệt độ cao, khiến thịt có màu tái, mềm", nhà cung cấp lý giải.

Trước đó tối 4-11, mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh thịt lợn cung cấp cho bếp ăn bán trú Trường mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội) có dấu hiệu bất thường.

Theo phản ánh của phụ huynh, phần thịt nạc khi dùng tay kiểm tra có biểu hiện mềm nhũn, bở nát, không có độ đàn hồi như thịt lợn tươi thông thường.

Đến ngày 5-11, phụ huynh tiếp tục phát hiện tình trạng tương tự, nhiều phụ huynh đã đưa con về nhà, cho dừng ăn bán trú vì không yên tâm chất lượng thực phẩm.

- Ảnh 2.

Phụ huynh đến trường đón con em về nhà trưa 5-11 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Phương Liệt đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trực tiếp xuống trường làm việc với sự tham gia của ban giám hiệu nhà trường, đại diện nhà cung cấp và đại diện cha mẹ học sinh để xác minh, thống nhất phương án xử lý.

Để bảo đảm tính khách quan, khoa học và minh bạch, đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

- Ảnh 3.Thịt lợn cung cấp cho trường mầm non hai ngày liền có dấu hiệu bất thường, phụ huynh dừng cho con ăn bán trú

Gần trưa 5-11, nhiều phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt đã đến trường đón con về nhà sau khi phát hiện nguồn thịt lợn vào bếp ăn trường không đảm bảo an toàn 2 ngày liên tiếp.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: phụ huynh bức xúc suất ăn bán trú thịt lợn bở nát lợn bị stress Trường mầm non Phương Liệt

    Dòng sự kiện: Bữa ăn bán trú

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