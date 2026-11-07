Nghe giải thích thịt nhũn vì lợn stress, nhiều bạn đọc ngạc nhiên, nghi hoặc và muốn... stress

Phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt (Hà Nội) phản ánh thịt lợn được cung cấp hai ngày 4 và 5-11 có dấu hiệu bất thường - Ảnh: Chụp màn hình

Như Tuổi Trẻ đưa tin, liên quan đến phản ảnh thịt lợn sử dụng trong bữa ăn bán trú tại một trường mầm non ở Hà Nội có biểu hiện nhợt nhạt, mềm và rỉ dịch, đơn vị cung cấp thịt lợn cho hay nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do con lợn bị stress trước khi giết mổ.

Điều này khiến phản ứng phân giải glycogen tạo acid lactic diễn ra mạnh mẽ trên thân thịt sau khi giết mổ, pH sản phẩm giảm xuống thấp khiến bề mặt thịt ướt, protein bị biến tính làm cho thịt mềm, dễ bị rỉ dịch.

Ngoài ra, lợn sau khi giết mổ có thân nhiệt cao (khoảng 39 độ), các phần thịt như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém, nếu không pha lóc và làm lạnh nhanh, phần thịt nạc ở các vị trí này có thể bị tái do nhiệt độ cao, khiến thịt có màu tái, mềm.

Trước thông tin trên, nhiều bạn đọc hai ngày qua liên tục bày tỏ ý kiến chưa đồng tình với cách giải thích của đơn vị cung cấp thịt lợn, cho rằng để kết luận chất lượng thịt cần căn cứ vào các tiêu chuẩn, chỉ tiêu kiểm nghiệm cụ thể, thay vì chỉ dựa vào cảm quan hoặc lý giải thịt bở, nhũn do lợn bị stress.

Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng kiểm nghiệm mẫu thịt để làm rõ.

Lợn stress làm thịt hư, hư mà vẫn vô tới trường, cha mẹ mới stress đây!

"Nghe xong bị "stress" luôn" - bạn đọc Dương Hóa thú nhận.

Rất nhiều câu hỏi, câu cảm thán đầy ngạc nhiên và ngờ vực khi nghe nhà cũng cấp giải thích. "Vậy phần lớn lợn khác trước khi mổ tâm trạng chúng thế nào?" Bạn đọc VT hỏi. "Nhà cung cấp biết lợn bị stress luôn? - Đàn ông Sài Gòn ngỡ ngàng. "Lần đầu trong đời nghe khái niệm lợn bị stress" - Tuấn Lê cũng rất nghi hoặc.

Bạn đọc Dương Văn Tuấn đặt câu hỏi: "'Lợn bị stress' khiến thịt có vấn đề? Chúng tôi cần câu trả lời các cơ quan có trách nhiệm. Dĩ nhiên có 1.001 lý do mà nhà cung cấp biện minh. Nếu bà con đi chợ thấy loại thịt như trên họ có sẵn sàng mua không?".

Tương tự bạn đọc Uichacha bình luận: "Lợn bị stress trước khi giết mổ hay stress sau khi giết mổ? Chuyện lạ có thật".

Bạn đọc Dân miền Tây khẳng định "nhà cung cấp đang 'bị stress' nên nghĩ thịt lợn cũng vậy".

"Phải căn cứ vào các tiêu chuẩn về thịt, không căn cứ vào cảm quan hay thuật ngữ 'stress' áp dụng cho lợn...", bạn đọc 3N Stocker viết.

Theo bạn đọc Lê Văn, việc càng giải thích càng thấy không thuyết phục. Do đó, cần kiểm tra đến nơi phân phối và giết mổ luôn xem ai tress là biết ngay.

"Giải thích về mặt kỹ thuật là một chuyện, nhưng thực phẩm cho trẻ nhỏ thì tiêu chuẩn đầu vào phải cực kỳ khắt khe. Sức khỏe của các con ở lứa tuổi mầm non là trên hết.

Phụ huynh phản ứng kịp thời và nhà trường cùng cơ quan chức năng vào cuộc nhanh chóng thế này là rất trách nhiệm", bạn đọc Như Ý chỉ ra.

Bạn đọc Trần Văn Quạo viết: "Thịt có dấu hiệu không bình thường tại sao vô tới trường? Nếu phụ huynh không kiểm tra thì chắc chắn là các em học sinh đã ăn rồi".

Phụ huynh tập trung trước cửa trường mầm non - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Rất mong chờ ý kiến kết luận

Bạn đọc chit****@gmail.com nhất định không đồng tình: "Câu trả lời hài hước dí dỏm nhất thế kỷ. Cần thiết phải truy tới cùng để xử lý nghiêm minh. Cần thêm sự ra tay của Hội Bảo vệ người tiêu dùng!"

Bạn đọc son.****@gmail.com cho rằng "khoan nói đến nguyên nhân, hễ thịt không đạt chất lượng thì loại bỏ, không cho các cháu ăn".

"Lần đầu tiên mới nghe. Tuy nhiên, nếu thật thì loại thịt bị stress ra, đừng đưa vào bữa ăn của các cháu", bạn đọc Dũng KG góp ý.

Bạn đọc Trang Nguyễn mong cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý tình trạng thực phẩm bẩn trong bữa ăn bán trú để các mầm non đất nước có cơ thể khỏe mạnh, phụ huynh yên tâm hơn.

Bạn đọc Drgfrfx đề nghị: "Cần giám định mẫu thịt, nếu đủ chứng cứ thịt không đạt chất lượng thì xử nghiêm".

"Để tránh tình trạng ngộ độc thực phẩm và bữa ăn đảm bảo đúng giá nên không để nhà trường chọn nhà thầu phụ vụ bữa ăn cho học sinh mà để xã, phường tổ chức thầu", bạn đọc Lam viết.

Còn bạn đọc Na cho rằng thực phẩm đưa vào trường mầm non phải được kiểm soát nghiêm ngặt. Đây là bữa ăn của trẻ nhỏ, tuyệt đối không thể xem nhẹ.

Bạn đọc Do Nhat cũng kiến nghị "cơ quan chức năng lấy mẫu thịt đi phân tích thì sẽ có kết luận rõ ràng chính xác: thịt lợn đạt tiêu chuẩn hay không, khỏi giải thích lằng nhằng làm bạn đọc… stress!"