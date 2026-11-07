Vụ thịt lợn bở, nhũn 'do lợn bị stress': Trường đổi nhà cung cấp, chờ kết quả kiểm nghiệm

Trường mầm non Phương Liệt (Hà Nội) - Ảnh: NGUYÊN BẢO

UBND phường Phương Liệt, Hà Nội vừa cập nhật thông tin mới nhất về tình hình và các biện pháp chỉ đạo, xử lý liên quan đến phản ánh thịt lợn cung cấp cho Trường mầm non Phương Liệt có dấu hiệu bất thường, tính đến ngày 6-11.

Theo phường Phương Liệt, sau khi nắm bắt thông tin sự việc, ngày 4-11, UBND phường Phương Liệt đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trực tiếp xuống trường làm việc với sự tham gia của ban giám hiệu nhà trường, đại diện nhà cung cấp và đại diện cha mẹ học sinh để xác minh, thống nhất phương án xử lý.

Để bảo đảm tính khách quan, khoa học và minh bạch, đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt (Hà Nội) phản ánh thịt lợn được cung cấp hai ngày 4 và 5-11 có dấu hiệu bất thường - Ảnh chụp màn hình

Ngày 5-11, UBND phường tổ chức hội nghị, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng từng bữa ăn cho trẻ. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trong năm học 2026-2027.

UBND phường cũng giao hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức ăn bán trú, đồng thời thông tin đến cha mẹ học sinh việc dừng hợp đồng cung ứng thực phẩm với Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh và dự kiến đơn vị thay thế.

"Ngày 6-11, Trường mầm non Phương Liệt đã thay thế nhà cung cấp mới, việc tiếp nhận nguyên liệu thực phẩm đảm bảo theo quy định để phục vụ bữa ăn bán trú cho trẻ", UBND phường Phương Liệt cho biết.

Trước đó tối 4-11, mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh thịt lợn cung cấp cho bếp ăn bán trú Trường mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội) có dấu hiệu bất thường.

Theo phản ánh của phụ huynh, phần thịt nạc khi dùng tay kiểm tra có biểu hiện mềm nhũn, bở nát, không có độ đàn hồi như thịt lợn tươi thông thường.

Phụ huynh tập trung trước cổng trường để nắm bắt thông tin xử lý sự việc hôm 5-11 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sau sự việc, đơn vị cung cấp thịt lợn cho Công ty Ngôi Sao Xanh giải thích thịt lợn cung cấp cho trường có quy trình sản xuất tuân thủ theo các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018, nguyên liệu lợn hơi có đầy đủ xét nghiệm, kiểm dịch theo quy định.

Về mặt cảm quan, thịt lợn được giết mổ theo dây chuyền công nghiệp có một tỉ lệ nhỏ thịt lợn PSE (Pale, Soft, Exudative) có đặc tính màu nhạt (tái), mềm, rỉ dịch.

"Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do con lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến phản ứng phân giải glycogen tạo acid lactic diễn ra mạnh mẽ trên thân thịt sau khi giết mổ, pH sản phẩm giảm xuống thấp khiến bề mặt thịt ướt, protein bị biến tính làm cho thịt mềm, dễ bị rỉ dịch.

Ngoài ra, lợn sau khi giết mổ có thân nhiệt cao (khoảng 39 độ), các phần thịt như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém, nếu không pha lóc và làm lạnh nhanh, phần thịt nạc ở các vị trí này có thể bị tái do nhiệt độ cao, khiến thịt có màu tái, mềm", nhà cung cấp lý giải.