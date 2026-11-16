Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Hà Nội ra mắt hệ thống quản trị trường học số, phụ huynh theo dõi được thực đơn bán trú

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

Hà Nội sẽ ra mắt hệ thống quản trị trường học số HanoiSchool, giai đoạn đầu triển khai tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường, hướng tới tích hợp hoạt động quản lý nhà trường, dạy và học, bán trú trên một nền tảng thống nhất.

Hà Nội ra mắt hệ thống quản trị trường học số, giúp phụ huynh theo dõi thực đơn bán trú - Ảnh 1.

Giao diện hệ thống quản trị trường học số TP Hà Nội (HanoiSchool)

Ngày 16-11, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết ngày 17-11, đơn vị sẽ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và UBND phường Cửa Nam tổ chức lễ ra mắt hệ thống quản trị trường học số TP Hà Nội (HanoiSchool).

Hệ thống hướng tới xây dựng nền tảng quản trị giáo dục thống nhất, tích hợp hoạt động quản lý nhà trường, dạy và học, bán trú và điều hành giáo dục trên môi trường số.

Tích hợp quản lý, dạy và học trên một nền tảng

Hà Nội ra mắt hệ thống quản trị trường học số, giúp phụ huynh theo dõi thực đơn bán trú - Ảnh 2.

Tỉ lệ chuyên cần theo xã phường cũng được cập nhật trên hệ thống

Theo định hướng, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, tổ chức triển khai giải pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức đưa hệ thống vào sử dụng tại các cơ sở giáo dục.

HanoiSchool hướng tới sử dụng thống nhất một nền tảng, người dùng đăng nhập thông qua tài khoản iHanoi. Mỗi học sinh được cấp một mã số hồ sơ học tập xuyên suốt, phục vụ quản lý và kết nối thông tin trong quá trình học tập.

Dữ liệu được cập nhật một lần, chia sẻ và khai thác theo phân quyền, nhằm hạn chế tình trạng nhập liệu trùng lặp giữa các bộ phận và phần mềm.

Thông qua hệ thống, giáo viên có thể thực hiện các nghiệp vụ như điểm danh, soạn bài, giao bài, chấm bài và cập nhật kết quả học tập. 

Phụ huynh có thể theo dõi thông tin học tập, thực đơn, tình hình bán trú của học sinh và thực hiện một số thủ tục như gửi đơn xin nghỉ học qua thiết bị di động.

Đối với nhà trường và cơ quan quản lý, hệ thống cung cấp dữ liệu tổng hợp, bảng điều hành, công cụ theo dõi hoạt động giáo dục, hỗ trợ công tác quản lý và giảm thời gian thực hiện các báo cáo định kỳ.

Triển khai thí điểm tại 20 cơ sở giáo dục

Hà Nội ra mắt hệ thống quản trị trường học số, giúp phụ huynh theo dõi thực đơn bán trú - Ảnh 3.

Lịch học của học sinh cũng được cập nhật đầy đủ

Trong giai đoạn 1, Hà Nội triển khai HanoiSchool theo hình thức POC (chứng minh tính khả thi) tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường, với các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp.

Các địa bàn tham gia gồm các phường Cửa Nam, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Thượng Cát và các xã Đan Phượng, Nội Bài, Phúc Thọ, Hát Môn.

Hệ thống được định hướng phát triển theo kiến trúc mở, kế thừa các hệ thống và dữ liệu hiện có, tạo điều kiện kết nối, tích hợp và mở rộng. Quá trình triển khai đặt yêu cầu không làm gián đoạn hoạt động quản lý, dạy và học, hạn chế phát sinh thao tác không cần thiết cho giáo viên.

Việc khai thác dữ liệu được thực hiện theo nguyên tắc phân quyền, bảo đảm an toàn thông tin và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong tháng 12-2026, thành phố dự kiến tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 1, làm cơ sở hoàn thiện hệ thống, xây dựng quy chế quản lý, vận hành và xem xét phương án mở rộng trên địa bàn.

Kế thừa hệ thống quản lý bán trú HanoiCheck

Trước đó, từ năm học 2026-2027, Hà Nội triển khai hệ thống HanoiCheck để quản lý các nội dung liên quan đến bữa ăn bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu của học sinh.

Tuy nhiên, hoạt động quản trị nhà trường, tổ chức dạy và học vẫn được thực hiện trên nhiều phần mềm khác nhau, dẫn đến dữ liệu phân tán, giáo viên phải nhập liệu và tổng hợp báo cáo qua nhiều hệ thống.

Trên cơ sở kế thừa HanoiCheck, HanoiSchool được xây dựng nhằm từng bước khắc phục tình trạng này, với 4 cấu phần chính gồm quản lý bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu; quản trị nhà trường; quản lý hoạt động dạy và học; tích hợp dữ liệu và bảng điều hành phục vụ công tác quản lý các cấp.

Việc triển khai HanoiSchool hướng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu giáo dục thống nhất, đổi mới phương thức quản trị và nâng cao hiệu quả điều hành ngành giáo dục Thủ đô.

Hà Nội ra mắt hệ thống quản trị trường học số, giúp phụ huynh theo dõi thực đơn bán trú - Ảnh 4.Hà Nội ra mắt nền tảng du lịch HanoiGo, AI hỗ trợ lên lịch trình tham quan

Người dân và du khách có thể sử dụng nền tảng du lịch thông minh HanoiGo được tích hợp trên iHanoi để tra cứu điểm đến, tìm đường và xây dựng lịch trình tham quan với sự hỗ trợ của AI.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: HanoiSchool giám sát suất ăn bán trú Phụ huynh suất ăn bán trú trường học số

    Dòng sự kiện: Chuyển đổi số

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất