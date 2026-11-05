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Hà Nội điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ nhận nhiệm vụ mới

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

6 cán bộ của Hà Nội được điều động, chuẩn y giữ các vị trí mới tại cơ quan Thành ủy, Sở Khoa học và Công nghệ cùng một số phường trên địa bàn TP.

Hà Nội điều động, bổ nhiệm loạt lãnh đạo sở, phường - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi lễ công bố quyết định về công tác cán bộ - Ảnh: PHẠM HÙNG

Sáng 5-11, tại Thành ủy Hà Nội, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ đối với 6 cán bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh cùng dự lễ công bố.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Nguyễn Thái Nhàn, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

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Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sau đó điều động ông Nguyễn Thái Nhàn đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Quang Hưng, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội, thôi biệt phái giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Ông được điều động đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ TP để chờ bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc sở.

Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y bà Đặng Thị Mai, Phó chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đình Phương, Phó chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2026-2031.

Hà Nội điều động, bổ nhiệm loạt lãnh đạo sở, phường - Ảnh 2.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ trọng trách mới - Ảnh: PHẠM HÙNG

Ông Lê Minh Dưỡng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Xuân Phương, được chuẩn y giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Xuân Phương nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng trong đợt này, ông Trần Thanh Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Tây Mỗ nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề TP Hà Nội.

Hà Nội điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ nhận nhiệm vụ mới - Ảnh 4.Điều động ông Duy Hoàng Dương tới Sở Tư pháp Hà Nội để bổ nhiệm làm giám đốc sở

Sáng 15-10, Thành ủy Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ, điều động, phân công nhân sự tại Sở Tư pháp, Văn phòng Thành ủy và Đảng ủy xã Kim Anh.


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PHẠM TUẤN
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    Chủ đề: Bổ nhiệm điều động công tác cán bộ lãnh đạo xã phường UBND TP Hà Nội Hà Nội

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