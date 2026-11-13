Hà Nội ra mắt nền tảng du lịch HanoiGo, AI hỗ trợ lên lịch trình tham quan

Hà Nội sẽ chính thức ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 13-11, Hà Nội sẽ chính thức ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo, được tích hợp trên ứng dụng iHanoi, ứng dụng di động và nền tảng web.

Nền tảng được xây dựng nhằm tập trung thông tin về các điểm tham quan, di tích lịch sử, cơ sở lưu trú, ẩm thực, sự kiện và các dịch vụ du lịch trên cùng một hệ thống, giúp người dân và du khách thuận tiện tra cứu, lên kế hoạch khám phá thủ đô.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, hệ thống hiện cung cấp dữ liệu về 1.464 di tích lịch sử, văn hóa; 82 điểm đến tâm linh, tín ngưỡng; 146 điểm di sản văn hóa; 20 làng nghề truyền thống cùng nhiều địa điểm kiến trúc, sinh thái, mua sắm và giải trí.

Mỗi điểm đến được giới thiệu bằng hình ảnh, thông tin khái quát, giá vé, những lưu ý cần thiết và hướng dẫn di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc giao thông công cộng.

Nền tảng cũng cung cấp thông tin về 113 khách sạn, các loại hình căn hộ, homestay, địa điểm ẩm thực và 56 tour du lịch. Trong đó, 30 hành trình trải nghiệm văn hóa, làng nghề, ẩm thực và sinh thái ven đô được xây dựng kèm lịch trình, dự toán chi phí để du khách tham khảo.

AI hỗ trợ lên lịch trình, tìm đường và nhận diện điểm đến

Du khách đi xích lô tham quan Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Một trong những tính năng đáng chú ý của nền tảng là trợ lý AI hỗ trợ du khách xây dựng lịch trình tham quan theo nhu cầu và quỹ thời gian cá nhân.

Trợ lý có thể tương tác bằng giọng nói tiếng Việt và tiếng Anh, gợi ý các hành trình kéo dài 3 tiếng, nửa ngày, một ngày hoặc tour tham quan ban đêm. Dựa trên nhu cầu tìm kiếm và vị trí của người dùng, hệ thống có thể đề xuất điểm đến tiếp theo, sắp xếp lộ trình di chuyển phù hợp.

Nền tảng còn tích hợp công nghệ nhận diện địa điểm qua camera, giúp du khách tìm hiểu thông tin về công trình kiến trúc, di tích và các không gian văn hóa trong quá trình tham quan.

Bản đồ số được thiết kế để hỗ trợ người dùng tìm kiếm điểm đến và những tiện ích thiết yếu. Tọa độ GPS tại các di tích được chuẩn hóa theo vị trí cổng đón khách thực tế, nhằm hạn chế tình trạng bản đồ chỉ dẫn đến sai vị trí.

Thông qua bản đồ, du khách có thể kiểm tra trạng thái mở hoặc đóng cửa của điểm tham quan; tìm kiếm bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, trạm xe buýt, ATM và cơ sở y tế trong bán kính từ 500m đến 1km.

Hệ thống cũng hỗ trợ tra cứu các khu vực có nguy cơ ngập lụt, vị trí bệnh viện, đồn công an và các tuyến đường sắt đô thị. Theo thông tin giới thiệu, bản đồ có chế độ sử dụng ngoại tuyến, giúp người dùng tiếp tục tra cứu một số thông tin cần thiết khi kết nối Internet không ổn định.

Dữ liệu trên nền tảng được phân thành ba cấp độ, gồm thông tin do thành phố xác nhận, thông tin do điểm đến cung cấp và nội dung do cộng đồng giới thiệu. Qua đó, người dùng có thể nhận biết nguồn cung cấp thông tin khi tìm kiếm dịch vụ.

Tích hợp đặt phòng, mua tour và hỗ trợ khẩn cấp Không chỉ phục vụ tra cứu thông tin, nền tảng được thiết kế để kết nối các dịch vụ du lịch như đặt bàn, đặt phòng, mua tour và sử dụng vé điện tử tích hợp mã QR. Các chuyên mục "Hôm nay Hà Nội có gì?" và "Lần đầu đến Hà Nội" cung cấp thông tin về sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa cùng những gợi ý dành cho du khách lần đầu đến thủ đô. Một số điểm đến còn được giới thiệu thông qua công nghệ thực tế ảo 360 độ, cho phép người dùng quan sát trước không gian và cảnh quan trước khi lựa chọn lịch trình tham quan. Để hỗ trợ du khách trong các tình huống khẩn cấp, nền tảng bố trí nút SOS, cho phép kết nối với đường dây nóng của Công an thành phố và truyền tọa độ thông qua iHanoi. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, hệ thống mã QR được triển khai tại 1.445 điểm tham quan, sân bay Nội Bài và mạng lưới xe buýt, giúp người dân và du khách truy cập nhanh thông tin du lịch. Việc đưa nền tảng vào vận hành được kỳ vọng góp phần thống nhất dữ liệu du lịch, giúp du khách giảm thời gian tìm kiếm thông tin, chủ động xây dựng lịch trình và tiếp cận các dịch vụ tại thủ đô. Lễ ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch Hà Nội dự kiến diễn ra lúc 18h ngày 13-11 tại quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm.