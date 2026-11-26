Lực lượng chức năng triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Ảnh: Công an cung cấp

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-1-2028.

Điều kiện được hoãn, giảm một phần tiền phạt

Cụ thể tại luật mới đã sửa đổi các điều kiện được hoãn, miễn, giảm thi hành quyết định phạt tiền.

Trong đó việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền được áp dụng khi có đủ các điều kiện.

Bao gồm cá nhân bị phạt tiền từ 1 triệu đồng trở lên, tổ chức bị phạt tiền từ 50 triệu đồng trở lên. Còn theo quy định hiện hành, điều kiện này là cá nhân bị phạt tiền từ 2 triệu đồng trở lên, tổ chức bị phạt tiền từ 100 triệu đồng trở lên.

Cùng với đó là điều kiện cá nhân đang gặp khó khăn về kinh tế, tổ chức đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế.

Trường hợp cá nhân gặp khó khăn về kinh tế thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc.

Trường hợp tổ chức đang gặp khó khăn về kinh tế thì phải có xác nhận của một trong các cơ quan gồm UBND cấp xã, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

Luật mới cũng quy định về giảm một phần tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt với cá nhân, tổ chức đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền.

Theo đó, cá nhân tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế và có xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc.

Tổ chức tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế và có xác nhận của UBND cấp xã, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

Khi nào được miễn toàn bộ tiền phạt?

Luật mới quy định cá nhân được miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt do không có khả năng thi hành quyết định, nếu thuộc một trong các trường hợp.

Bao gồm đã được giảm một phần tiền phạt theo quy định mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế và có xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc;

Đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần nhưng gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế và có xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc.

Cũng theo quy định của luật, tổ chức được miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt khi đáp ứng đủ điều kiện.

Bao gồm: đã được giảm một phần tiền phạt theo quy định hoặc đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định của luật này;

Đã thi hành xong hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định xử phạt;

Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế và có xác nhận của UBND cấp xã hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

Luật cũng quy định cá nhân không có khả năng thi hành quyết định được miễn toàn bộ tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt nếu thuộc một trong các trường hợp:

Đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định của luật này mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế và có xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc;

Bị phạt tiền từ 1 triệu đồng trở lên (mức của luật hiện hành là từ 2 triệu đồng trở lên), đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế và có xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc;

Tổ chức được miễn toàn bộ tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt khi đáp ứng đủ điều kiện là đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định của luật; Đã thi hành xong hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định xử phạt;

Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế và có xác nhận của UBND cấp xã hoặc ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

Quy định nộp phạt tiền nhiều lần cũng được áp dụng khi cá nhân, tổ chức bị phạt tiền từ 10 triệu đồng trở lên với cá nhân và từ 100 triệu đồng trở lên đối với tổ chức để bảo đảm phù hợp với thực tiễn thi hành. Còn quy định hiện hành mức này tương ứng từ 15 triệu đồng trở lên với cá nhân và 150 triệu đồng trở lên với tổ chức.

Tại điều khoản chuyển tiếp nêu rõ các điều khoản của luật này quy định những trường hợp hoãn, giảm, miễn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nộp tiền phạt nhiều lần... và các quy định khác có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm thì được áp dụng đối với cả những hành vi vi phạm xảy ra trước thời điểm luật này có hiệu lực thi hành mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện hoặc đang bị xem xét, giải quyết.