Nhóm học sinh ở Quảng Trị ném vỏ chai ra đường phải cùng phụ huynh đi quét dọn mảnh vỡ do các em gây ra - Ảnh: Công an xã Triệu Cơ

Quốc hội vừa thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), trong đó bổ sung biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng thay thế phạt tiền đối với cá nhân vi phạm hành chính đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Cụ thể, người bị phạt từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị có thể được thực hiện công việc phục vụ cộng đồng trong thời gian tối đa 40 giờ. Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2028.

Tôi cho rằng điểm tiến bộ đáng bàn nhất của quy định này nằm ở sự thay đổi trong cách nhìn về mục đích xử phạt. Việc cho phép người vi phạm thực hiện những công việc có ích cho cộng đồng thay cho nộp tiền thể hiện tư duy pháp lý linh hoạt, nhân văn, đề cao trách nhiệm và khả năng sửa sai của mỗi cá nhân.

Bởi một người chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt chưa hẳn đã nhận thức được hậu quả từ hành vi của mình, càng chưa chắc sẽ thay đổi để không tái phạm.

Lao động công ích để người vi phạm biết sửa sai

Trong đời sống, chúng ta đã quá quen với việc các hành vi vi phạm được quy định bằng những mức phạt tiền cụ thể. Vượt đèn đỏ phải nộp bao nhiêu, xả rác nơi công cộng bị phạt bao nhiêu, gây mất trật tự phải chịu mức phạt nào…

Việc lượng hóa chế tài là cần thiết để bảo đảm tính minh bạch, thống nhất và nghiêm minh của pháp luật. Song, điều đáng suy ngẫm là sau khi nộp phạt, người vi phạm đã thực sự thay đổi điều gì? Họ đã nhận thức được hậu quả từ hành vi của mình, hay chỉ đơn giản rút ra kinh nghiệm để lần sau tránh bị phát hiện?

Cùng một mức phạt, có người phải dành dụm nhiều tuần mới đủ nộp, có người chỉ mất khoản tiền bằng một bữa ăn. Pháp luật có thể quy định cùng một mức phạt cho những trường hợp vi phạm tương đương, nhưng tác động răn đe của khoản tiền ấy không phải lúc nào cũng như nhau.

Tôi từng nghe những câu nói rất thản nhiên khi ai đó đề cập chuyện bị xử phạt: "Lỡ rồi, đóng phạt thôi", hoặc "có bao nhiêu đâu mà lo". Những lời nói tưởng chừng vô hại ấy phần nào phản ánh tâm lý xem tiền phạt như một khoản chi phí có thể chấp nhận, thay vì một sự cảnh tỉnh.

Có người chỉ bị phạt một lần đã nhớ đời, nhưng cũng có người sẵn sàng nộp phạt hết lần này đến lần khác. Đáng ngại hơn, khi đã biết rõ mức phạt, tính được số tiền phải trả mà vẫn cố tình vi phạm, nghĩa là tiền phạt chưa đủ sức khiến họ thay đổi. Chính từ thực tế ấy, lao động công ích mở ra một hướng xử lý đáng suy ngẫm.

Thực tế tại một số địa phương cũng đã có những cách làm gợi mở giá trị giáo dục của lao động phục vụ cộng đồng. Tại phiên thảo luận Quốc hội ngày 4-11, một đại biểu nhắc đến câu chuyện gần 20 thanh thiếu niên ở xã Phú Giáo, TP.HCM có biểu hiện chuẩn bị đánh nhau, sau khi được tuyên truyền, giáo dục đã tham gia dọn vệ sinh, chăm sóc phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ.

Hoạt động này chưa phải biện pháp xử phạt theo quy định mới, nhưng cách giáo dục ấy rất đáng suy ngẫm. Những thanh thiếu niên có nguy cơ vướng vào một cuộc ẩu đả được dành thời gian chăm sóc nơi yên nghỉ của những người đã khuất. Tôi nghĩ, giá trị của hoạt động ấy còn nằm ở cơ hội để các em học cách tôn trọng, biết giữ gìn những điều vốn không thuộc về riêng mình.

Một buổi lao động khó có thể thay đổi ngay nhận thức của các em. Nhưng việc dành thời gian làm một công việc có ích có thể khiến các em suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của bản thân.

Tôi cũng không cho rằng cứ giao cho một người vài giờ lao động là có thể khiến họ hối lỗi. Thay đổi một thói quen đã khó, thay đổi ý thức càng khó hơn. Hiệu quả của lao động công ích phụ thuộc rất lớn vào cách tổ chức thực hiện.

Sáu vấn đề cần tính toán khi triển khai

Nhóm thanh niên đua xe, gây rối trật tự công cộng được công an đưa đi chăm sóc mộ trong Nghĩa trang liệt sĩ Cà Đú - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Theo tôi, có sáu vấn đề cần được tính toán kỹ để quy định này phát huy tác dụng, tránh tình trạng chủ trương tốt nhưng thực hiện hình thức.

Thứ nhất, lựa chọn công việc phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm.

Người vi phạm quy định về vệ sinh môi trường có thể tham gia thu gom rác, chăm sóc cảnh quan. Người có hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan công cộng có thể được bố trí chỉnh trang, vệ sinh những không gian sinh hoạt chung, nếu đáp ứng các điều kiện pháp luật.

Công việc càng gần với hậu quả của hành vi, người vi phạm càng có cơ hội hiểu mình đã gây phiền toái cho người khác ra sao. Nếu chỉ chăm chăm quy đổi số tiền phạt thành số giờ lao động, rồi phân công việc gì cũng được, e rằng người vi phạm chỉ mong làm cho xong.

Thứ hai, bảo đảm an toàn và tôn trọng nhân phẩm người vi phạm.

Cần quy định rõ những công việc được phép thực hiện, điều kiện bảo hộ lao động, trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận và cách xử lý khi xảy ra sự cố. Tuyệt đối tránh các công việc nguy hiểm, quá sức hoặc không phù hợp với sức khỏe, độ tuổi của người tham gia.

Đặc biệt, không được biến lao động công ích thành một màn bêu riếu trước đám đông. Việc quay phim, chụp ảnh, công khai danh tính người vi phạm phải tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người vi phạm phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, nhưng danh dự và nhân phẩm của họ vẫn cần được pháp luật bảo vệ.

Thứ ba, linh hoạt về thời gian thực hiện.

Với một công chức hay nhân viên văn phòng, việc sắp xếp vài giờ lao động có thể tương đối thuận lợi. Nhưng với người bán hàng rong, chạy xe công nghệ hoặc làm thuê theo ngày, nghỉ làm đồng nghĩa với mất thu nhập.

Một buổi lao động công ích có thể khiến họ phải xoay xở tiền sinh hoạt hoặc tìm người trông con, chăm sóc người thân. Nếu buộc họ thực hiện công việc vào giờ mưu sinh, chính sách có thể khiến những người vốn khó khăn càng thêm chật vật.

Vì vậy, cần nghiên cứu cơ chế đăng ký thời gian phù hợp, cho phép lựa chọn khung giờ thực hiện trong giới hạn luật định, đồng thời bảo đảm việc giám sát và quản lý.

Thứ tư, thiết lập cơ chế phân công, giám sát và nghiệm thu minh bạch.

Ai quyết định công việc, đơn vị nào tiếp nhận, ai giám sát và căn cứ nào xác nhận hoàn thành nghĩa vụ? Những câu hỏi ấy cần được trả lời bằng một quy trình thống nhất. Trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị phải được xác định rõ, nhất là người trực tiếp xác nhận kết quả.

Nếu chỉ dựa vào một bảng chấm công hay chữ ký xác nhận, rất khó ngăn chặn tình trạng làm qua loa, nhờ người làm thay hoặc hợp thức hóa hồ sơ.

Thứ năm, tận dụng bộ máy hiện có, tránh phát sinh thêm đầu mối và chi phí quản lý.

Lao động công ích đòi hỏi người phân công, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra và xử lý hồ sơ. Nếu mỗi địa phương lại lập thêm bộ phận chuyên trách, tuyển thêm nhân sự, xây dựng quy trình riêng, chi phí thực hiện có thể trở thành gánh nặng đáng kể.

Theo tôi, nên ưu tiên giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có chức năng phù hợp; tận dụng những hoạt động phục vụ cộng đồng đã được địa phương tổ chức thường xuyên.

Cần tính toán cả chi phí quản lý và giá trị công việc mang lại để đánh giá hiệu quả thực tế. Một chính sách nhằm tăng hiệu quả xử lý vi phạm sẽ khó thuyết phục nếu bộ máy thực hiện quá tốn kém, rườm rà.

Thứ sáu, ứng dụng công nghệ để quản lý và phòng ngừa tiêu cực.

Có thể xây dựng quy trình đăng ký, phân công, theo dõi thời gian và xác nhận kết quả trên nền tảng số, ưu tiên tích hợp với hệ thống quản lý hiện có. Thông tin về công việc, địa điểm, thời gian và người giám sát cần được ghi nhận, lưu vết để phục vụ kiểm tra.

Những trường hợp hoàn thành số giờ bất thường hoặc cùng một người xác nhận hàng loạt hồ sơ phải được rà soát. Tuy nhiên, công nghệ chỉ hỗ trợ giám sát, không thể thay thế hoàn toàn việc kiểm tra thực tế.

Điều đáng lo nhất là tình trạng bỏ tiền để được xác nhận đã lao động. Nếu để xảy ra chuyện ấy, một biện pháp nhằm thay thế tiền phạt rốt cuộc lại bị biến thành việc dùng tiền để trốn tránh trách nhiệm.

Đừng để lao động công ích thành việc làm cho xong Ngoài sáu vấn đề trên, tôi cho rằng cần có cơ chế đánh giá hiệu quả sau một thời gian triển khai. Bao nhiêu trường hợp lựa chọn lao động công ích? Bao nhiêu người hoàn thành nghĩa vụ đúng quy định? Chi phí tổ chức thực tế là bao nhiêu? Đặc biệt, tỉ lệ tái phạm có giảm hay không? Cần theo dõi những chỉ số này theo từng nhóm hành vi, qua đó xác định công việc nào mang lại hiệu quả giáo dục và trường hợp nào cần điều chỉnh cách áp dụng. Bởi số giờ lao động hoàn thành chưa thể phản ánh đầy đủ tác dụng của một chế tài. Dẫu vậy, lao động công ích cũng cần có giới hạn. Không phải lỗi vi phạm nào cũng có thể giải quyết bằng vài giờ phục vụ cộng đồng. Những thiệt hại đã gây ra vẫn phải được khắc phục theo quy định, trách nhiệm nào cũng cần được xử lý đến nơi đến chốn. Nếu việc tổ chức thiếu chặt chẽ, người vi phạm rất dễ nảy sinh tâm lý cứ mắc lỗi rồi đi lao động vài giờ là xong. Khi ấy, người vi phạm chưa chắc đã rút ra bài học, còn tính nghiêm minh của pháp luật lại có nguy cơ bị xem nhẹ.