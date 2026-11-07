Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn được tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt - Ảnh: BTC

Sáng 7-11, phiên chính thức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Với phương châm Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả, đại hội đánh giá kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 9, giai đoạn 2022-2026, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự có ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng - đức đệ tứ pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam… cùng gần 2.000 đại biểu trong và ngoài nước, trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni và phật tử tiêu biểu.

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng - đức đệ tứ pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tham dự đại hội - Ảnh: BTC

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ mới

Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt Ban nhân sự đại hội thông báo kết quả của phiên thứ nhất thống nhất suy tôn 38 vị Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng làm Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, trưởng lão hòa thượng Thích Giác Nhường, đồng Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh; cùng 10 vị phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó pháp chủ kiêm Chánh thư ký Hội đồng Chứng minh.

Đại hội suy cử 275 thành viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó 61 vị Ban Thường trực, các ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết, do trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương.

Hai vị Phó chủ tịch Thường trực gồm: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương và hòa thượng Thích Huệ Thông cùng 15 vị Phó chủ tịch. Trong đó, thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ, nhấn mạnh nhận thức, vai trò trách nhiệm của mình, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng cao công tác điều hành hoạt động Phật sự trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất từ trung ương đến địa phương trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ 2026-2031; hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam sinh hoạt tu học đúng Chánh pháp.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc - Ảnh: BTC

Thông qua 12 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua 12 chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2026-2031.

Với quyết tâm xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng trang nghiêm, đoàn kết, thống nhất, vững mạnh; củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, nâng cao năng lực quản trị và điều hành; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, trách nhiệm của các cấp Giáo hội và toàn thể tăng ni trong thực hiện nhiệm vụ Phật sự.

Thượng tọa Thích Đức Thiện trình chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: BTC

Ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhất đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam và 5 cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam; 6 Huân chương lao động hạng nhì cho tập thể và cá nhân; 10 Huân chương lao động hạng ba cho tập thể và cá nhân.

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 2 tập thể các ban, viện trung ương và 14 cá nhân tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng bằng khen cho 7 tập thể và 19 cá nhân.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: BTC