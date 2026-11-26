Hai tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản theo sát một tàu hải cảnh Trung Quốc (ở giữa) ngoài khơi đảo Uotsuri thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào ngày 27-4-2024 - Ảnh: YOMIURI SHIMBUN

Theo Hãng tin AFP, vụ việc xảy ra gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản và Trung Quốc đang có tranh chấp. Hai nước đã nhiều lần đối đầu tại vùng biển xung quanh quần đảo này khi triển khai tàu tuần tra và kêu gọi bên còn lại rời khỏi khu vực.

Trong vụ việc mới nhất, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết họ đã liên tục cảnh báo hai tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực sau khi các tàu này tiếp cận một tàu cá Nhật Bản.

Theo tường thuật, hai tàu Trung Quốc đi vào khu vực lúc 7h42 ngày 26-11 (giờ địa phương) và "tìm cách tiếp cận một tàu cá Nhật Bản".

"Những hoạt động như vậy của các tàu hải cảnh Trung Quốc cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Các tàu tuần tra của chúng tôi liên tục yêu cầu những tàu này rời khỏi lãnh hải Nhật Bản" - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản tuyên bố.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản nói rằng đây là lần thứ năm trong năm nay tàu Trung Quốc tiếp cận tàu cá Nhật Bản tại khu vực này.

Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc tái khẳng định yêu sách đối với quần đảo trên và cáo buộc Nhật Bản xâm phạm chủ quyền của họ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) cho biết Bắc Kinh đã chính thức đưa ra phản đối nghiêm khắc với Nhật Bản.

"Tàu hải cảnh Trung Quốc đã áp dụng những biện pháp kiểm soát cần thiết đối với các tàu liên quan theo đúng luật" - ông nói thêm.

Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc xung quanh chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã diễn ra nhiều năm. Trung Quốc thường xuyên triển khai tàu hải cảnh và các tàu khác đến vùng biển xung quanh quần đảo này để khẳng định yêu sách của mình.

Hồi tháng 7, Nhật Bản thông báo đã buộc hai tàu hải cảnh Trung Quốc rời khỏi vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư. Trong khi đó, Hải cảnh Trung Quốc nói họ đã xua đuổi một tàu Nhật Bản khỏi vùng biển gần quần đảo này.

Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi từ tháng 11-2025, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tuyên bố rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào đảo Đài Loan có thể bị coi là "tình huống đe dọa sự tồn vong" và khiến Tokyo có phản ứng quân sự.