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TP.HCM trao 72 suất học bổng, 20 xe đạp và 24 xe lăn cho trẻ em, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

tác giả
KIM ANH
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KIM ANH
KIM ANH
NGỌC LÂN
NGỌC LÂN

Sáng 31-10, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM tổ chức chương trình trao học bổng, xe đạp, xe lăn và hỗ trợ sinh kế cho trẻ mồ côi, người khuyết tật và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

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Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM - phát biểu tại chương trình - Ảnh: NGỌC LÂN

Chương trình góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để những hoàn cảnh yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM, cho biết những năm qua Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho người khuyết tật và trẻ mồ côi như trao học bổng, tặng xe lăn, xe lắc, xe đạp, hỗ trợ phương tiện sinh kế, khám sức khỏe, dạy nghề và chăm lo trong các dịp lễ, Tết.

Trong đó, hỗ trợ học tập cho trẻ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và trao phương tiện đi lại cho học sinh, người khuyết tật là những chương trình được Hội đặc biệt quan tâm, duy trì trong nhiều năm qua.

Bà Hoàng Thị Khánh - Chủ tịch danh dự Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM, nhà hảo tâm đồng hành với chương trình, cho biết đại dịch COVID-19 đã để lại nhiều mất mát, đặc biệt đối với những trẻ em, không chỉ chịu khiếm khuyết về thể chất mà còn mất đi người thân, chỗ dựa tinh thần và vật chất.

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Em Võ Thùy Lâm (học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân) đại diện phát biểu khi nhận học bổng từ Hội - Ảnh: NGỌC LÂN

Trước những hoàn cảnh ấy, Hội đã vận động thành lập nguồn quỹ hỗ trợ học tập, với mong muốn các em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường, không vì những mất mát và khó khăn trong cuộc sống mà phải dang dở việc học.

"Nhiều cán bộ Hội, dù đã nghỉ hưu, vẫn đều đặn trích một phần lương hưu để đóng góp vào quỹ học bổng, chung tay tiếp sức cho các em. Sự chung sức ấy đã góp phần giúp nhiều học sinh duy trì việc học, từng bước trưởng thành qua các cấp học, từ tiểu học, THCS, THPT đến đại học.", bà Khánh bày tỏ.

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Theo bà Hoàng Thị Khánh, mục tiêu của chương trình không chỉ là hỗ trợ kinh phí trước mắt mà còn tạo điều kiện để các em được học tập, trang bị kiến thức và kỹ năng. 

Từ đó có cơ hội tự lập, tự tin hòa nhập cộng đồng, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Đại diện các học sinh nhận học bổng, em Võ Thùy Lâm (học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân) xúc động chia sẻ cha em qua đời trong đại dịch COVID-19, mẹ làm lao động tự do, vừa chăm lo cho hai anh em ăn học, vừa chăm sóc ông bà ngoại bị bệnh, phải nằm một chỗ.

Từ năm 2022 đến nay, Lâm luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ học bổng của Hội. Nguồn hỗ trợ giúp em có thêm kinh phí đóng học phí, mua sách vở và dụng cụ học tập. Quan trọng hơn, đó còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để em nỗ lực học tập, vượt qua hoàn cảnh.

Lâm bày tỏ lòng biết ơn đến mẹ, thầy cô, Hội và các nhà hảo tâm đã luôn quan tâm, giúp đỡ; đồng thời hứa sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện để không phụ sự yêu thương và kỳ vọng của mọi người.

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM trao 72 suất học bổng cho trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; tặng 20 xe đạp cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 24 xe lăn cho người khuyết tật - Ảnh: KIM ANH - NGỌC LÂN

Dịp này, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM trao 72 suất học bổng cho trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; tặng 20 xe đạp cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 24 xe lăn cho người khuyết tật.

Đồng thời, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế cho 2 hộ gia đình có người khuyết tật nhằm tạo điều kiện ổn định cuộc sống, tăng thu nhập.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 600 triệu đồng, từ sự chung tay, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm.

- Ảnh 6.Khi nước mắt ngừng rơi và những phận người sau đại dịch COVID-19

'Tôi muốn làm cho mẹ nhiều lắm. Nhưng giờ chỉ làm được mỗi việc là thắp nén nhang cho mẹ', anh Huy Điền nghẹn ngào nói trong tập 2 bộ phim tài liệu Khi nước mắt ngừng rơi, phát sóng tối 27-10 trên VTV1.

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    Chủ đề: người khuyết tật trẻ mồ côi Học bổng TP.HCM covid-19

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