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Khi nước mắt ngừng rơi và những phận người sau đại dịch COVID-19

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

'Tôi muốn làm cho mẹ nhiều lắm. Nhưng giờ chỉ làm được mỗi việc là thắp nén nhang cho mẹ', anh Huy Điền nghẹn ngào nói trong tập 2 bộ phim tài liệu Khi nước mắt ngừng rơi, phát sóng tối 27-10 trên VTV1.

Khi nước mắt ngừng rơi và những phận người sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Anh Điền khóc khi kể về mẹ trong tập 2 phim tài liệu Khi nước mắt ngừng rơi - Ảnh: Cắt từ clip

Lời tâm sự của anh khiến người xem không khỏi xót xa trước những mất mát mà đại dịch COVID-19 để lại.

Năm năm sau ngày dịch bệnh đi qua, cuộc sống của nhiều người đã dần ổn định, nhưng có những nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Khi nước mắt ngừng rơi, nhưng nỗi đau vẫn còn

Câu chuyện của anh Huy Điền, ở xã Cái Bè, Đồng Tháp, là một trong những lát cắt xúc động về cuộc sống của những người từng trải qua giai đoạn sinh tử vì COVID-19.

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Mẹ mất vì COVID-19, anh Điền đưa hũ cốt của mẹ về quê, để bà được ở gần ngoại. Anh cũng quyết định đưa vợ con rời TP.HCM, về quê sinh sống. 

Với anh, sự thay đổi ấy không đơn thuần là lựa chọn nơi ở, mà còn là cách để níu giữ những điều thân thuộc sau biến cố quá lớn của gia đình.

Vừa chuẩn bị bữa ăn, chị Nguyễn Phương Oanh, vợ anh Điền, vừa nhắc lại nỗi day dứt khi mẹ mất mà con cháu không thể ở bên cạnh trong những giây phút cuối đời. 

Nỗi đau ấy vẫn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày, dù thời gian đã trôi qua.

Giải thích về quyết định trở về quê, anh Điền nói giản dị: "Ở đâu có mẹ, có con ở đó. Giờ sống sao cũng được, dễ sống mà".

Khi nước mắt ngừng rơi và những phận người sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Chị Phạm Thị Mỹ, quê Đồng Tháp, quyết định bám trụ TP.HCM sau COVID-19 - Ảnh: Cắt từ clip

Trong tập phim, anh Phan Hưng Quốc, tình nguyện viên chống dịch COVID-19, trở lại những xóm trọ nghèo ở TP.HCM, nơi anh từng hỗ trợ những người lao động giữa tâm dịch.

Chị Phạm Thị Mỹ, quê Đồng Tháp, vẫn quyết định bám trụ TP.HCM sau đại dịch, bởi mong muốn con có điều kiện học hành tốt hơn. Nhìn lại những gì đã trải qua, chị nhận mình vẫn còn may mắn. "Tôi thấy mình còn may mắn. Có người trở về quê mang theo tro cốt của người thân", chị nói trong xúc động.

Sự may mắn mà chị Mỹ nhắc đến không nằm ở việc cuộc sống đã hoàn toàn trở lại như trước, mà ở chỗ gia đình vẫn còn cơ hội bên nhau, tiếp tục mưu sinh và hướng đến tương lai.

Một trong những người góp sức đưa đồng bào về quê trong những ngày dịch bệnh là anh Nguyễn Đình Bá, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chuyến xe nghĩa tình

Năm năm sau, anh tìm gặp lại chị Nguyễn Ngọc Loan, người phụ nữ từng ôm hũ cốt chồng, đưa con gái nhỏ trở về quê giữa lúc dịch bệnh hoành hành.

Ngày gặp lại, con gái chị Loan đã lớn, còn chị đang mang thai với người chồng sau. Anh Phạm Văn Ngoan, bạn học cũ của chị, thương chị và trở thành chỗ dựa cho hai mẹ con.

Nhắc lại quãng thời gian đau buồn, chị Loan chia sẻ: "Trước tôi khóc nhiều lắm, nhưng thời gian từ từ nó cũng nguôi, cũng đỡ hơn. Con lớn rồi, mình có động lực, mình làm để nuôi nó, mình cố gắng".

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Anh Kha Đạm chọn làm việc ở thành phố, với anh về quê bên mẹ là hạnh phúc. Mẹ anh mất trong đại dịch COVID-19 - Ảnh: Cắt từ clip

Ám ảnh điện thoại với 15 cuộc gọi nhỡ

Bác sĩ Trịnh Văn Hiệp, nguyên Trưởng phòng nghiệp vụ Trung tâm Y tế quận 5, TP.HCM, tham gia thành lập nhóm y tế hưu trí, tư vấn và hỗ trợ người bệnh tại nhà qua điện thoại trong lúc COVID-19 bùng nổ.

Ông gặp lại anh Kha Đạm, quê Đồng Tháp, là một trong những người mà bác sĩ hỗ trợ. Câu chuyện của anh gợi lại những mất mát mà thời gian khó lòng bù đắp.

Mẹ anh Đạm cả đời vất vả mưu sinh bằng nghề bán xôi. Khi dịch COVID-19 xảy ra, bà nghỉ bán một tháng rồi qua đời. Anh Đạm kể quê nhà khi ấy đang làm đường lớn, mẹ cũng dự định trở về quê sinh sống. Thế nhưng dự định chưa kịp thực hiện thì đại dịch đã cướp đi cơ hội.

Hiện anh Đạm vẫn mưu sinh tại thành phố, việc trông nom mẹ được anh nhờ người em ở quê nhà. Mỗi lần trở về quê, anh cảm thấy hạnh phúc khi được ở gần mẹ.

Khi nước mắt ngừng rơi và những phận người sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Chiếc điện thoại không người nhận với 15 cuộc điện thoại từ ba - Ảnh: Cắt từ màn hình

Ở phần cuối tập 2 Khi nước mắt ngừng rơi, bộ phim đưa người xem trở lại Bệnh viện Hùng Vương, nơi những kỷ vật của bệnh nhân qua đời vì COVID-19 vẫn được lưu giữ vì chưa có người đến nhận. Đó là những chiếc ba lô, bộ quần áo và cả chiếc điện thoại với 15 cuộc gọi nhỡ từ người cha.

Chiếc điện thoại từng ghi lại những cuộc gọi trong tuyệt vọng trở thành hình ảnh ám ảnh về một thời khắc khắc nghiệt. Năm năm, nước mắt có thể ngừng rơi, nhưng ký ức vẫn còn đó và những người ở lại đang nỗ lực tiếp tục sống, yêu thương và hy vọng ở tương lai.

Tập 3 bộ phim tài liệu Khi nước mắt ngừng rơi dự kiến phát sóng lúc 20h30 Chủ nhật, ngày 1-11, trên VTV1. Khán giả có thể xem lại các tập phim tại vtvgo.vn.

Khi nước mắt ngừng rơi, tình người đọng lại - Ảnh 1.Khi nước mắt ngừng rơi và cách con người sống tiếp sau biến cố COVID-19

Tập 1 bộ phim tài liệu 'Khi nước mắt dừng lại' (Khi nước mắt ngừng rơi) đưa người xem trở lại TP.HCM những ngày dịch COVID-19 hoành hành. Năm năm trôi qua, những ký ức về cuộc chiến sinh tử với dịch COVID-19 vẫn khiến người xem nghẹn ngào.

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HOÀNG LÊ
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    Chủ đề: covid-19 bệnh viện Hùng Vương Trung tâm Y tế quận 5

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