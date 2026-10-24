Gần 2,1 tỉ đồng tiếp sức 18 trẻ mồ côi đến tuổi trưởng thành

Anh Nguyễn Minh Triết (thứ 5 từ phải qua) - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, trao bằng khen Trung ương Đoàn cho các cá nhân, tập thể - Ảnh: K.ANH

Mất cha mẹ trong 19 ngày, hai anh em được tiếp sức đến trường

Hội trường lặng theo câu chuyện của hai anh em Nguyễn Văn Huy (17 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt (13 tuổi), quê Quảng Ngãi. Trong 19 ngày, hai em lần lượt mất cả cha lẫn mẹ là anh Nguyễn Văn Hà và chị Phạm Thị Kim Loan.

Hai vợ chồng từng đưa các con vào TP.HCM với hy vọng con được học hành đầy đủ. Tháng 8-2025, anh Hà phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối phải về quê điều trị. Chị Loan thường xuyên đi lại giữa TP.HCM và Quảng Ngãi để chăm chồng, lo cho hai con.

Ngày 1-8-2026, trên đường từ bệnh viện về nhà, chị Loan gặp tai nạn tại xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) và không qua khỏi. 19 ngày sau, anh Hà cũng ra đi sau thời gian chống chọi với bệnh nặng ở tuổi 44.

Mất cha mẹ, Huy và Đạt phải rời TP.HCM trở lại quê, nương tựa ông bà và người thân. Biết đến hoàn cảnh của hai em qua Báo Thanh Niên, Quỹ Yêu thương và Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm nhận bảo trợ hai anh em đến năm 18 tuổi, đồng thời sẽ tiếp tục đồng hành nếu các bạn vào học trường cao đẳng nơi công ty đặt trụ sở.

Đại diện nhà hảo tâm trao quà động viên hai anh em Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Văn Đạt - Ảnh: K.ANH

Không để trẻ mồ côi đơn độc trên hành trình trưởng thành

Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - đánh giá "Cùng con đi tiếp cuộc đời" là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của những người làm báo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Anh mong tờ báo tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thông, lan tỏa những câu chuyện đẹp về nghị lực của trẻ mồ côi và tấm lòng của các nhà bảo trợ. Đoàn - Hội các cấp cũng cần quan tâm, tạo điều kiện cho các em tham gia hoạt động, rèn luyện bản thân và có thêm cơ hội học tập, lập nghiệp trong tương lai.

Đại diện Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, chị Võ Thị Lan Hương cho biết ngoài hỗ trợ tài chính, quỹ mong muốn các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành về tinh thần, kiến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ, bù đắp phần nào nỗi mất mát quá lớn các bạn nhỏ đã phải chịu đựng.

Dịp này, 21 trẻ mồ côi tiếp tục nhận học bổng từ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) tổng trị giá 150 triệu đồng. Gần 500 trẻ trong chương trình cũng sẽ được tặng thẻ điều trị, chăm sóc răng miệng, cột sống và bàn chân bẹt với tổng giá trị 1,5 tỉ đồng.

Chương trình trao học bổng cho các em học sinh mồ côi - Ảnh: K.ANH

Được khởi xướng ngày 16-9-2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây nhiều mất mát, chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đã kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc bảo trợ 550 lượt trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi, với tổng kinh phí hơn 62,8 tỉ đồng. Trong đó đã hỗ trợ khẩn cấp hơn 2.200 lượt trẻ trên 4,3 tỉ đồng cùng nhiều suất học bổng và hoạt động chăm sóc sức khỏe. Dịp này, 12 tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn vì đóng góp tích cực, hiệu quả trong hành trình đồng hành cùng trẻ mồ côi qua chương trình này.