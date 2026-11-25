



16 thí sinh tham dự phần thi chung kết chụp hình cùng với ban tổ chức và ban giám khảo - Ảnh: THANH HIỆP

Với hơn 1.000 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, trong đó có 6 sản phẩm vừa đạt chứng nhận 5 sao, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM khẳng định cuộc thi "Đại sứ OCOP TP.HCM - Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TP.HCM năm 2026" đã đạt được nhiều thành công và giúp tạo thêm nền tảng để thúc đẩy hiệu hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Mỗi thí sinh là một câu chuyện về tình yêu với OCOP, với nông nghiệp

Ngày 25-11, sau hàng loạt phần thi cam go và sôi nổi của vòng chung kết, ban tổ chức đã hội ý và thống nhất trao giải cho các gương mặt Đại sứ OCOP TP.HCM năm đầu tiên.

Giải thưởng được trao cho những thí sinh xuất sắc gồm:

- Giải nhất: Á hậu Bùi Khánh Linh;

- 2 giải nhì: Nguyễn Ngọc Phương, Lữ Thị Thùy Vân;

- 3 giải ba: Đào Thị Nương, Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Hữu Hiếu.

Ngoài ra, ban tổ chức trao 8 giải khuyến khích, 1 giải đại sứ OCOP truyền cảm hứng; 1 giải Đại sứ OCOP Digital.

Tại vòng chung kết, tình yêu với sản phẩm OCOP, những dự định quảng bá OCOP... đã được các thí sinh chia sẻ đầy tâm huyết. Thuyết trình về sản phẩm mật dừa nước VIET NIPA và đạt giải 3 của cuộc thi, thí sinh Đào Thị Nương, Chi hội trưởng Chi hội Sáng tạo nội dung trên nền tảng số Việt Nam (KLIC) cho rằng làm nông nghiệp nhiều vất vả nên các chủ thể OCOP rất cần sự hỗ trợ, kết nối, truyền thông để tạo ra được giá trị nhiều hơn.

Với mật dừa nước VIET NIPA, là thương hiệu đạt chứng nhận OCOP 5 sao, người tiêu dùng dễ dàng nhận diện thương hiệu, mẫu mã bao bì, nguồn gốc... nhờ các khâu đã được doanh nghiệp chuẩn hóa.

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM (bìa trái); ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM (giữa); ông Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ (bìa phải) cùng chúc mừng thí sinh đạt giải nhất - Ảnh: THANH HIỆP

"TP.HCM có hơn 1.000 sản phẩm OCOP, trong đó đã 6 sản phẩm đạt 5 sao, nghĩa là sản phẩm OCOP rất đa dạng. Điều quang trọng của đại sứ là chúng ta làm gì để nhiều người tiêu dùng biết đến và có niềm tin để lựa chọn sản phẩm OCOP, thay vì chọn các sản phẩm khác, hàng nước ngoài.

Với thế mạnh hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, tôi sẽ ưu tiên đưa các sản phẩm OCOP vào trong các hoạt động quảng bá, livestream", bà Nương khẳng định.

Trong khi đó, trong phần thuyết trình về thương hiệu Yến đảo Cần Giờ, thí sinh Lê Thị Anh Đào (đạt giải nhì), khẳng định tham gia cuộc thi với mong muốn đi tìm một sứ mệnh riêng để cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn trong thời gian tới và rất mong có thể sử dụng năng lực, kinh nghiệm và tiếng nói này để tạo ra một giá trị tốt hơn cho cộng đồng.

Khi tìm hiểu sản phẩm OCOP, mình cảm thấy tự tin hơn khi lựa chọn sản phẩm OCOP cho gia đình, cho người thân thương, đó không phải chỉ là món quà trao tay, mà là bản sắc của địa phương, là sự quan tâm về sức khỏe đối với mọi người.

Đại diện ban giám khảo trao giải thưởng cho 2 thí sinh đạt giải nhì - Ảnh: THANH HIỆP

"Tôi tự hào khi là người con của TP.HCM và càng tự hào cầm trên tay sản phẩm OCOP của mảnh đất mình sinh sống và tham gia vào việc lan tỏa nó đến xã hội. Là người trẻ, tôi trăn trở làm sao để những sản phẩm OCOP TP.HCM có một bản sắc riêng, để chứng minh rằng TP không chỉ mạnh về những ngành kinh tế mũi nhọn mà còn rất mạnh về nông nghiệp", Anh Đào nói.

Tại chương trình, đông đảo thanh viên ban giám khảo là chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, ẩm thực; lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước... cũng đặt ra nhiều câu hỏi cho 16 thí sinh của cuộc thi.

Các câu hỏi xoay quanh nội dung và chủ đề thực tế, như: với vai trò là đại sự, làm cách nào để quảng bá tốt sản phẩm OCOP; đâu thế mạnh và điểm khác biệt của sản phẩm OCOP tại TP.HCM; làm sao để sản phẩm OCOP được thương mại tốt ở thị trường trong và ngoài nước...

Ban giám khảo đánh giá cao câu trả lời của nhiều thí sinh, đặc biệt đề cao tính đa dạng về sáng kiến khi mỗi thí sinh thể hiện tình yêu và sự hiểu biết của mình với sản phẩm OCOP mỗi khác; giải pháp để chung tay lan tỏa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP cũng là những dấu ấn riêng.

Sau nhiều phần thi gay cấn, ban tổ chức đã chọn ra 8 thí sinh đạt giải khuyến khích - Ảnh: THANH HIỆP

Điểm khởi đầu cho hành trình mới, hành trình sẵn sàng nâng tầm OCOP

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, khẳng định rất ấn tượng và xúc động vì chỉ trong thời gian rất ngắn, chương trình đã thực hiện được nhiều nội dung hay, ý nghĩa, quy tụ được sự tham gia và theo dõi của đông đảo các thí sinh, chủ thể OCOP.

Đặc biệt, với áp lực bốc thăm sản phẩm, thực hành thuyết trình livestream quảng bá và trực tiếp xử lý các câu hỏi, tình huống từ ban tổ chức, các bạn thí sinh đã mang đến những phần thể hiện vô cùng sáng tạo, chuyên nghiệp.

"Điều đáng quý nhất mà chúng tôi ghi nhận được không chỉ là kỹ năng truyền thông linh hoạt, khả năng ứng dụng công nghệ số của thế hệ trẻ mà cách các bạn đã thực sự nhập vai, thấu hiểu nỗi vất vả tâm huyết của người sản xuất để kể lại câu chuyện văn hoá bản địa đằng sau", ông Đa nhận định.

Thí sinh Đoàn Đông Đức (ca sĩ Quách Beem) được trao giải trao giải Đại sứ truyền cảm hứng - Ảnh: THANH HIỆP

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, qua phần giao lưu giữa các chủ thể OCOP và khán giả, chúng ta thấy rõ sự kết nối ấm áp, liền lạc giữa người làm ra sản phẩm, người kể chuyện, và người tiêu dùng. Có thể khẳng định cuộc thi đại sứ OCOP TP.HCM năm 2026 đã thành công trên nhiều phương diện.

Đó là tạo dựng một phương thức xúc tiến thương mại hiện đại và gần gũi hơn; khơi dậy niềm tự hào và bản sắc nông nghiệp đô thị của TP.HCM; và quan trọng hơn cả là hình thành một lực lượng truyền thông trẻ trung, giàu nhiệt huyết, sẵn sàng đồng hành lâu dài cùng chương trình OCOP của TP.HCM.

Để có được thành công ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp sự đồng hành chặt chẽ, chuyên nghiệp của Báo điện tử Tuổi Trẻ, biểu dương tinh thần phối hợp, tham mưu, tổ chức chu đáo của các đơn vị, ban giám khảo để chọn ra những gương mặt xứng đáng nhất.

Giải Đại sứ OCOP Digital thuộc về thí sinh Đinh Hải Vi - Ảnh: THANH HIỆP

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng, lễ trao giải không phải là điểm kết thúc của cuộc thi mà là điểm khởi đầu trong một hành trình mới, dù kết quả sắp công bố ra sao, 16 thí sinh đều là những người chiến thắng và đều là đại sứ đáng tự hào của OCOP TP.HCM.

Sau chương trình hôm nay, ngành nông nghiệp và môi trường TP sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan, các chuyên gia, các chủ thể OCOP... để xây dựng kế hoạch cụ thể, từ đó tăng kết nối, đồng hành và phát huy hiệu quả vai trò của các đại sứ OCOP trong các hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá trên nền tảng số và kết nối du lịch của TP trong thời gian tới", ông Đa khẳng định.

Sự đa dạng về thí sinh đã mang lại góc nhìn, giải pháp đa chiều Theo ban tổ chức, sau hơn một tháng diễn ra, cuộc thi ghi nhận được sự đa dạng của các sản phẩm và thi sinh tham dự, điều đó đã tạo nên góc nhìn và giải pháp thúc đa chiều cho việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triểnsản phẩm OCOP. Cụ thể, hơn 150 tác phẩm tham gia dự thi và 16 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo là 16 có thí sinh là giáo viên, có thí sinh là sinh viên, thí sinh là nhà sáng tạo nội dung, là đạo diễn, ca sĩ, nông dân... Đại sứ OCOP TP.HCM năm 2026 là cuộc thi do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chỉ đạo, Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức, nhằm tìm kiếm những gương mặt có khả năng truyền tải câu chuyện, giá trị và tinh thần của chương trình OCOP, góp phần đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với cộng đồng.

Mỗi thí sinh mang đến cuộc thi một câu chuyện về tình yêu với nông nghiệp, với sản phẩm OCOP - Ảnh: THANH HIỆP

Ngoài tự thuyết trình về sản phẩm được bốc thăm ngẫu nhiên trong 5 phút, các thi sinh phải trả lời các câu hỏi từ ban giám khảo - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Vũ Ngọc Đăng - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM), đặt câu hỏi cho thí sinh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trong khuôn khổ vòng thi chung khảo, nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu của TP.HCM được trưng bày và giới thiệu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sản phẩm mật dừa nước của VIET NIPA vừa đạt chứng nhận OCOP 5 sao được nhiều khách mời tại chương trình quan tâm - Ảnh: DUYÊN PHAN