Ban giám khảo theo dõi phần tranh tài của các thí sinh tại vòng chung kết Đại sứ OCOP TP.HCM 2026 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức, nhằm tìm kiếm những gương mặt có khả năng kể chuyện, quảng bá sản phẩm OCOP bằng những cách tiếp cận mới, gần gũi với cộng đồng.

152 video mang đến nhiều câu chuyện bất ngờ

Phát biểu khai mạc cuộc thi, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, cho biết trong hơn một tháng tiếp nhận bài dự thi, ban tổ chức nhận được 152 tác phẩm. Quá trình chấm thi mang đến nhiều bất ngờ và xúc động cho ban giám khảo bởi mỗi video là một câu chuyện riêng về hành trình lao động và những nỗ lực phía sau các sản phẩm OCOP.

Qua từng tác phẩm ở vòng sơ khảo, ban giám khảo có dịp nhìn thấy sự trân trọng của các nghệ nhân đối với nghề truyền thống, sự tài hoa của những người làm nghề thủ công và cả những câu chuyện bình dị của người nông dân.

Đó có thể là câu chuyện về những người đan lục bình, nghệ nhân làng nghề hay các chủ thể dành nhiều năm gây dựng, phát triển sản phẩm. Dù cách thể hiện khác nhau, điểm chung trong các tác phẩm là sự chân thực, gần gũi và tình yêu dành cho sản phẩm do chính mình làm ra.

"Chính những câu chuyện mộc mạc ấy tạo nên sức thuyết phục đối với người xem. Thay vì chỉ giới thiệu đặc tính hay công dụng của sản phẩm, các thí sinh đã giúp công chúng hiểu hơn về con người, quá trình lao động và những giá trị văn hóa, kinh tế gắn với từng sản phẩm OCOP", bà Hà nhận định.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà kỳ vọng cuộc thi góp phần đưa câu chuyện sản phẩm OCOP đến gần hơn với công chúng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bà Hà cũng nhấn mạnh, cả 16 thí sinh góp mặt tại vòng chung kết đều là những người chiến thắng khi vượt qua vòng tuyển chọn và có cơ hội trực tiếp kể câu chuyện về sản phẩm OCOP của mình.

Ban tổ chức kỳ vọng thông qua phần thể hiện tại vòng chung kết, các thí sinh sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu, sự am hiểu và tâm huyết dành cho sản phẩm địa phương, đồng thời tìm ra gương mặt xứng đáng trở thành Đại sứ OCOP TP.HCM năm 2026, đồng hành trong hành trình quảng bá và đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng.

Kỳ vọng những gương mặt tiếp tục đồng hành với OCOP

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM), cho biết cuộc thi hướng đến mục tiêu đưa những giá trị của chương trình OCOP đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Ông kỳ vọng 16 thí sinh vào vòng chung kết sẽ mang đến những góc nhìn gần gũi, sáng tạo, giúp công chúng hiểu hơn về sản phẩm OCOP cũng như câu chuyện phía sau quá trình sản xuất.

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM, nhấn mạnh giá trị văn hóa góp phần tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm OCOP - Ảnh: DUYÊN PHAN

Không chỉ dừng lại ở khuôn khổ cuộc thi, ông Đăng mong muốn các thí sinh tiếp tục đồng hành lâu dài với nông dân, chủ thể OCOP và ngành nông nghiệp. Mỗi người có thể lựa chọn một góc độ, cách tiếp cận riêng để giới thiệu sản phẩm, quảng bá ngành nghề truyền thống và những câu chuyện gắn với từng địa phương.

"Thông qua đó, câu chuyện về nông nghiệp, nông dân và nông thôn có thêm những cách tiếp cận mới, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương và lan tỏa giá trị văn hóa gắn với từng sản phẩm", ông Đăng nhấn mạnh.

Á hậu Bùi Khánh Linh tham gia tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi Đại sứ OCOP TP.HCM năm 2026 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông cũng kỳ vọng các trường đại học, đội ngũ giảng viên và sinh viên tiếp tục tham gia truyền tải kiến thức, trải nghiệm về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến xã hội. Bởi theo ông, phát triển nông thôn cần bắt đầu từ những giá trị thiết thực: sản xuất phát triển sẽ tạo thêm việc làm, có việc làm sẽ tạo thu nhập, từ đó góp phần nâng cao đời sống người dân.

Về phía Báo Tuổi Trẻ, bà Hà khẳng định hành trình đồng hành với các chủ thể OCOP sẽ không dừng lại sau cuộc thi. Từ các gương mặt được lựa chọn, báo sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá, hỗ trợ giới thiệu sản phẩm và lan tỏa câu chuyện sản xuất, những giá trị đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp TP.HCM.

Thí sinh Lê Thị Anh Đào tham gia tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi Đại sứ OCOP TP.HCM năm 2026 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bên lề cuộc thi, nhiều sản phẩm OCOP được trưng bày, giới thiệu đến khách tham quan - Ảnh: DUYÊN PHAN

Công ty cổ phần Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây (xã Hòa Hiệp, TP.HCM) giới thiệu ba sản phẩm OCOP tiêu một nắng và tiêu tươi muối - Ảnh: DUYÊN PHAN

Công ty cổ phần Dừa nước Việt Nam (xã Bình Khánh, TP.HCM) giới thiệu sản phẩm Mật dừa nước cô đặc hữu cơ Vietnipa vừa được công nhận OCOP 5 sao - Ảnh: DUYÊN PHAN