TP.HCM 'siết' thu phí trường chất lượng cao, tiên tiến: Phải có giấy đồng thuận của phụ huynh

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành, TP.HCM). Đây là mô hình trường tiên tiến hội nhập, nhiều năm qua được phụ huynh tin tưởng lựa chọn - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của UBND TP.HCM về chương trình giáo dục mầm non và phổ thông áp dụng cho bốn nhóm mô hình trường trên địa bàn, gồm cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, cơ sở chất lượng cao, cơ sở liên kết giáo dục với nước ngoài và cơ sở thực hiện mô hình trường tiên tiến, hiện đại.

Dự thảo áp dụng cho cả cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, với nhiều quy định nhằm kiểm soát chất lượng, minh bạch các khoản thu và bảo vệ quyền lợi học sinh, phụ huynh.

Không có giấy đồng thuận, trường không được thu phí đặc thù

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là yêu cầu các trường phải phân định rõ chương trình giáo dục thành hai phần: chương trình bắt buộc theo chương trình giáo dục quốc gia và chương trình đặc thù gồm các nội dung tăng cường, phát triển, tích hợp nâng cao.

Đối với nội dung đặc thù có thu phí, nhà trường chỉ được tổ chức khi có văn bản đồng thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh.

Trường hợp phụ huynh không đăng ký cho con tham gia, nhà trường phải bố trí hoạt động giáo dục khác phù hợp, không được phân biệt đối xử hoặc bỏ mặc học sinh trong giờ học.

Đặc biệt, những nội dung đã thuộc diện hoạt động giáo dục tăng cường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và TP.HCM thì không được thu tiền của người học.

Dự thảo cũng nghiêm cấm các trường cắt giảm thời lượng, nội dung chương trình bắt buộc để dành thời gian cho phần đặc thù. Các trường không được tự ý sử dụng ngoại ngữ thay thế tiếng Việt trong giảng dạy các môn học chính khóa, trừ môn ngoại ngữ hoặc trường hợp pháp luật cho phép.

Với từng cấp học, nội dung đặc thù phải được thiết kế phù hợp tâm sinh lý, khả năng tiếp nhận của học sinh. Chẳng hạn, ở bậc mầm non, tiểu học có thể tổ chức các nội dung làm quen tiếng Anh, STEM/STEAM; ở bậc trung học có thể triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng, kỹ năng công dân toàn cầu.

Minh bạch học phí theo chuẩn đầu ra, "đứt gánh" phải hoàn tiền

Để khắc phục tình trạng phụ huynh đóng học phí cao nhưng khó đánh giá chất lượng thực tế, dự thảo yêu cầu các trường phải xác định rõ chuẩn đầu ra của chương trình đặc thù theo từng khối lớp, kèm phương thức đánh giá và minh chứng kết quả.

Chuẩn đầu ra là căn cứ để đối chiếu với mức thu, giá dịch vụ giáo dục.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường phải công khai kế hoạch giáo dục, chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất, đơn vị cấp chứng chỉ quốc tế (nếu có) và mức thu chi tiết trên website cũng như tại trụ sở để phụ huynh theo dõi, giám sát.

Đối với chương trình liên kết giáo dục với nước ngoài, nội dung tích hợp phải được thẩm định, tránh trùng lặp kiến thức dẫn đến tăng tiết học một cách cơ học. Các chương trình này cũng không được thay thế những môn học như lịch sử, giáo dục công dân, quốc phòng và an ninh.

Đáng chú ý, dự thảo đặt ra trách nhiệm cụ thể của nhà trường nếu không còn đáp ứng các điều kiện tổ chức mô hình.

Theo đó, nếu cơ sở giáo dục không duy trì được các điều kiện theo tiêu chí của TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thu hồi quyết định phê duyệt, buộc trường chuyển về thực hiện chương trình giáo dục đại trà.

Trường hợp chấm dứt mô hình hoặc ngừng liên kết, nhà trường phải hoàn trả phần học phí, giá dịch vụ đã thu tương ứng với chương trình chưa thực hiện.

Cùng với đó, cơ quan quản lý sẽ điều phối, tiếp nhận học sinh chuyển trường để bảo đảm việc học không bị gián đoạn. Kết quả học tập các môn thuộc chương trình bắt buộc của học sinh được công nhận đầy đủ trong và ngoài địa bàn thành phố.

Những quy định này được kỳ vọng tạo cơ sở để phụ huynh giám sát chất lượng tương xứng với mức học phí, đồng thời hạn chế tình trạng trường thu tiền cho các nội dung không được phép thu hoặc không thực hiện đúng cam kết về chương trình giáo dục.

Năm nguyên tắc "vàng" bảo vệ phụ huynh và học sinh theo dự thảo mới Từ dự thảo Quyết định của UBND TP.HCM, phụ huynh có con theo học tại các trường chất lượng cao, tiên tiến hiện đại, liên kết quốc tế và trường nhiều cấp học sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau: Tự nguyện tuyệt đối: Phụ huynh chỉ đóng tiền cho môn học đặc thù khi có văn bản đồng thuận; học sinh không tham gia có hoạt động thay thế. Không thu trùng lặp: Cấm thu tiền đối với nội dung đã thuộc danh mục hoạt động giáo dục tăng cường. Chất lượng đi đôi với giá tiền: Trường phải cam kết chuẩn đầu ra; sụt giảm chất lượng phải giảm học phí. Đảm bảo quyền lợi khi chuyển trường: Kết quả các môn bắt buộc luôn được bảo lưu. Dừng mô hình phải trả lại tiền: Trường giải thể mô hình hoặc chấm dứt liên kết phải hoàn trả học phí chưa học cho học sinh.