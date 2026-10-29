Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

TP.HCM xây dựng thêm 1 trường THCS mới theo định hướng tiên tiến, hiện đại

tác giả
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

Ngôi trường THCS được khởi công xây dựng sáng 29-10 theo định hướng tiên tiến, hiện đại, tọa lạc tại số 419 Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài, TP.HCM).

TP.HCM xây dựng thêm 1 trường THCS mới theo định hướng tiên tiến, hiện đại - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trường THCS theo định hướng tiên tiến, hiện đại, tọa lạc tại số 419 Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài, TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sáng 29-10, UBND phường Vườn Lài (TP.HCM) đã khởi công xây dựng mới trường THCS tại số 419 Lê Hồng Phong với kinh phí đầu tư dự kiến hơn 262 tỉ đồng.

Ngôi trường này có quy mô xây dựng gồm 1 tầng hầm và 6 tầng nổi. Tổng diện tích đất hơn 10.000m² với gồm 54 phòng học cùng nhà đa năng, nhà ăn, thư viện và hội trường 400 chỗ.

TP.HCM xây dựng thêm 1 trường THCS mới theo định hướng tiên tiến, hiện đại - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Văn Tâm - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vườn Lài (TP.HCM) - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NHƯ HÙNG

Ngoài ra còn có các phòng chức năng như phòng STEAM, phòng studio, phòng học số và phòng tin học… Công trình còn bố trí phòng học hỗ trợ đối với học sinh đặc biệt để tất cả học sinh đều có cơ hội học tập bình đẳng như nhau.

Bên cạnh đó, trường THCS mới còn có khu nhà ăn và phòng nghỉ trưa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, ngủ nghỉ của học sinh bán trú giúp phụ huynh yên tâm khi gửi con em đến trường, cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, khuôn viên cây xanh, thảm cỏ, đường dạo và sân thể thao…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Tâm - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vườn Lài - cho biết trường THCS này được xây dựng theo định hướng trường chất lượng cao, tiên tiến, hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn phường.

TP.HCM xây dựng thêm 1 trường THCS mới theo định hướng tiên tiến, hiện đại - Ảnh 4.
TP.HCM xây dựng thêm 1 trường THCS mới theo định hướng tiên tiến, hiện đại - Ảnh 5.

Các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng trường học mới tại phường Vườn Lài ngày 29-10 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Dự án sẽ được khánh thành vào quý 2-2028 và đưa vào hoạt động từ năm học 2028-2029. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ bổ sung cơ sở vật chất giáo dục quan trọng cho phường.

"Mỗi phòng học được xây dựng hôm nay sẽ tạo thêm cơ hội học tập cho các con ngày mai. Chúng tôi kỳ vọng ngôi trường mới sẽ trở thành môi trường giáo dục chất lượng, nơi nuôi dưỡng tri thức, rèn luyện nhân cách, khơi dậy khát vọng vươn lên và chắp cánh ước mơ cho sự nghiệp "trồng người"", ông Tâm phát biểu.

TP.HCM xây dựng thêm 1 trường THCS mới theo định hướng tiên tiến, hiện đại - Ảnh 5.TP.HCM sẽ có trường công lập giáo dục chất lượng cao

Trường công lập giáo dục chất lượng cao phải bảo đảm chất lượng giáo dục, được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên cùng nhiều tiêu chí khác…

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: phường Vườn Lài Trường THCS trường tiên tiến

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất