TP.HCM xây dựng thêm 1 trường THCS mới theo định hướng tiên tiến, hiện đại

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trường THCS theo định hướng tiên tiến, hiện đại, tọa lạc tại số 419 Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài, TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sáng 29-10, UBND phường Vườn Lài (TP.HCM) đã khởi công xây dựng mới trường THCS tại số 419 Lê Hồng Phong với kinh phí đầu tư dự kiến hơn 262 tỉ đồng.

Ngôi trường này có quy mô xây dựng gồm 1 tầng hầm và 6 tầng nổi. Tổng diện tích đất hơn 10.000m² với gồm 54 phòng học cùng nhà đa năng, nhà ăn, thư viện và hội trường 400 chỗ.

Ông Huỳnh Văn Tâm - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vườn Lài (TP.HCM) - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NHƯ HÙNG

Ngoài ra còn có các phòng chức năng như phòng STEAM, phòng studio, phòng học số và phòng tin học… Công trình còn bố trí phòng học hỗ trợ đối với học sinh đặc biệt để tất cả học sinh đều có cơ hội học tập bình đẳng như nhau.

Bên cạnh đó, trường THCS mới còn có khu nhà ăn và phòng nghỉ trưa để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, ngủ nghỉ của học sinh bán trú giúp phụ huynh yên tâm khi gửi con em đến trường, cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, khuôn viên cây xanh, thảm cỏ, đường dạo và sân thể thao…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Tâm - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vườn Lài - cho biết trường THCS này được xây dựng theo định hướng trường chất lượng cao, tiên tiến, hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn phường.

Các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng trường học mới tại phường Vườn Lài ngày 29-10 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Dự án sẽ được khánh thành vào quý 2-2028 và đưa vào hoạt động từ năm học 2028-2029. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ bổ sung cơ sở vật chất giáo dục quan trọng cho phường.

"Mỗi phòng học được xây dựng hôm nay sẽ tạo thêm cơ hội học tập cho các con ngày mai. Chúng tôi kỳ vọng ngôi trường mới sẽ trở thành môi trường giáo dục chất lượng, nơi nuôi dưỡng tri thức, rèn luyện nhân cách, khơi dậy khát vọng vươn lên và chắp cánh ước mơ cho sự nghiệp "trồng người"", ông Tâm phát biểu.