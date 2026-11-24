Du khách quốc tế tham quan và trải nghiệm tại Bưu điện TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngành du lịch TP.HCM vừa triển khai chiến dịch quảng bá điểm đến mang tên "Vibrant Ho Chi Minh City #MoreVibrantThanEver" trên các kênh truyền hình quốc tế CNN, Discovery, Asian Food Network và nền tảng số.



Theo Sở Du lịch TP.HCM, TVC của chiến dịch được phát sóng từ ngày 20-11 đến 20-12-2026 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nội dung quảng bá tập trung giới thiệu diện mạo du lịch thành phố sau quá trình mở rộng không gian phát triển, với các sản phẩm trải nghiệm từ đô thị đến vùng ven biển, biển đảo.

Mở rộng câu chuyện du lịch từ đô thị đến biển đảo

Thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh một đô thị sôi động, chiến dịch sẽ giới thiệu nhiều lát cắt khác nhau của TP.HCM, từ nhịp sống tại các con hẻm, ẩm thực địa phương, hoạt động sản xuất ở khu công nghiệp đến văn hóa làng nghề và cảnh quan thiên nhiên.



Hành trình quảng bá được mở rộng đến các làng nghề tại Bình Dương, những điểm đến ven biển như Vũng Tàu, Hồ Tràm và Côn Đảo. Qua đó, ngành du lịch thành phố muốn giới thiệu một không gian trải nghiệm đa dạng hơn, kết hợp du lịch đô thị, văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên.

Video dài 30 giây quảng bá trên CNN, Discovery, Asian Food Network và các nền tảng số - Video: Sở Du lịch TP.HCM

Chiến dịch cũng khai thác những trải nghiệm gắn với đời sống thường ngày của người dân bản địa. Du khách có thể khám phá ẩm thực trong những con hẻm, tìm hiểu văn hóa địa phương, tham quan làng nghề hoặc kết hợp hành trình nghỉ dưỡng tại các vùng biển.

Theo định hướng của ngành du lịch, việc mở rộng nội dung quảng bá nhằm thay đổi nhận thức của du khách quốc tế về TP.HCM, từ điểm đến chủ yếu gắn với tham quan đô thị sang một địa bàn có nhiều loại hình trải nghiệm, phù hợp với các hành trình dài ngày hơn.

Bên cạnh truyền hình quốc tế, hình ảnh và TVC của chiến dịch còn được giới thiệu tại Nhà ga quốc tế T2, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhằm tiếp cận du khách ngay khi đến thành phố.

Website du lịch chính thức visithcmc.vn cung cấp thông tin về điểm đến, sản phẩm và trải nghiệm để du khách tìm hiểu, lên kế hoạch chuyến đi.

Du lịch TP.HCM tăng quảng bá cuối năm

Theo thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM, tổng thu du lịch 11 tháng năm 2026 ước đạt 330.416 tỉ đồng, tăng 29,54% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 100,13% kế hoạch cả năm (330.000 tỉ đồng), chính thức hoàn thành và vượt mục tiêu doanh thu năm ngay trước khi bước vào tháng cao điểm cuối cùng.

Về lượng khách, thành phố ước đón hơn 10,23 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,5% so với cùng kỳ và đạt 93,07% kế hoạch năm.

Khách du lịch nội địa đạt gần 47,58 triệu lượt, tăng 4,39%, tương đương 95,16% chỉ tiêu cả năm.

Đoàn khách quốc tế tham quan Dinh Độc Lập - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trên đà tăng trưởng này, ngành du lịch thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá tại các thị trường quốc tế, đồng thời kết nối với các chương trình kích cầu trong nước.

Cùng với chiến dịch truyền thông, chương trình tổng kích cầu "Vibrant HCMC" theo mô hình kết nối 5 trong 1 được triển khai với các ưu đãi trong lĩnh vực mua sắm, du lịch, giải trí và dịch vụ. Thành phố cũng tổ chức nhiều sự kiện trong mùa lễ hội cuối năm nhằm tạo thêm sản phẩm và trải nghiệm cho du khách.

Việc quảng bá trên các kênh truyền hình quốc tế được kỳ vọng giúp hình ảnh TP.HCM tiếp cận rộng hơn với khách nước ngoài.

Hiệu quả của hoạt động xúc tiến không chỉ nằm ở độ phủ truyền thông mà còn phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa sự quan tâm thành lựa chọn điểm đến, sản phẩm và thời gian lưu trú thực tế.