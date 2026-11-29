Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, sáng 29-11 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, nhân dịp lãnh đạo hai nước sang Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thái Lan

Tiếp Thủ tướng Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả hợp tác nổi bật trong năm 2026 - năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đặc biệt trong đó là chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao thời gian qua, trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tháng 9-2026, góp phần tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng khẳng định Thái Lan luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, mong muốn cùng Việt Nam tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho rằng tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, trong đó có hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quân Thái Lan, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và an toàn thực phẩm.

Thủ tướng cho biết kim ngạch thương mại song phương đã tiệm cận mục tiêu 25 tỉ USD và mong muốn hai nước hướng tới mục tiêu mới cao hơn, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi, tháo gỡ các rào cản đối với thương mại và đầu tư.

Thủ tướng trân trọng cảm ơn Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã quan tâm, ủng hộ hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc tiếp - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đưa các thỏa thuận và cam kết cấp cao đi vào thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, không chỉ ở cấp độ song phương mà cả trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mekong và ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc hai nước hướng tới mục tiêu mới về kim ngạch thương mại song phương, khẳng định Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thái Lan tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các biện pháp tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường các hoạt động hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, qua đó củng cố nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Anutin Charnvirakul chuyển lời của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Thái Lan vào thời gian phù hợp.

Việt Nam ủng hộ giải pháp do Myanmar làm chủ và dẫn dắt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing - Ảnh: TTXVN

Tiếp Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao thời gian qua là những dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì đà phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đẩy mạnh triển khai các cam kết và thỏa thuận cấp cao đã đạt được.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa để mở rộng hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông, hàng không, công nghệ thông tin, viễn thông...

Tổng thống Myanmar mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Myanmar.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước tăng cường kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mới, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi nước; tích cực trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động tại thị trường của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị phía Myanmar tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc và kinh doanh tại Myanmar, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing - Ảnh: TTXVN

Trao đổi về tình hình phát triển ở mỗi nước, Tổng thống Myanmar khẳng định Myanmar luôn mong muốn duy trì, phát triển quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước thành viên ASEAN, mong Việt Nam tiếp tục là cầu nối, đồng thời khẳng định Myanmar sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước trong phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Myanmar, ủng hộ giải pháp do Myanmar làm chủ và dẫn dắt, tạo điều kiện thuận lợi để Myanmar sớm khôi phục sự tham gia đầy đủ tại các cơ chế và hoạt động của ASEAN.

Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ CLMV và ACMECS; nhấn mạnh lợi thế về vị trí địa lý, khả năng kết nối và tính bổ trợ giữa các nước thành viên ACMECS, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, nhất là trong phát triển các hành lang kinh tế, kết nối giao thông và thương mại.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên còn nhiều cơ hội để cùng nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác kết nối cả về đường bộ và đường biển, phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi nước và tăng cường liên kết giữa các nền kinh tế trong tiểu vùng.

