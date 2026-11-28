Hai Phu nhân cùng nhau thưởng trà, đây là một trong những hoạt động trải nghiệm văn hóa thú vị của hai Phu nhân trong khuôn khổ dự hội nghị cấp cao CLMV 12 và hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế ACMECS 11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH