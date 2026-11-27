Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng, bà Đào Thị Bích Thủy, và Phu nhân Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, bà Alouny Kommasith chụp ảnh lưu niệm với các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tại đây, Phu nhân Thủ tướng Việt Nam và Phu nhân Thủ tướng Lào đã nghe giới thiệu về Làng trẻ em SOS Hà Nội, các hoạt động chăm sóc và nuôi dạy trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh khó khăn.

Hai Phu nhân bày tỏ xúc động, ân cần thăm hỏi và động viên các em nhỏ đang được nuôi dạy tại Làng, đồng thời đánh giá cao các nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là những "mẹ nuôi" đã dành cho các em tình yêu thương to lớn.



Thành lập theo Quyết định số 3286/QĐ-UB năm 1988 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1-1990, Làng trẻ em SOS Hà Nội là một trong 17 cơ sở thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, bà Alouny Kommasith bày tỏ xúc động khi được đến thăm Làng trẻ em SOS Hà Nội, đánh giá cao sự quan tâm cùng tình yêu thương, chăm sóc dành cho các em có hoàn cảnh kém may mắn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trải qua 36 năm hoạt động, Làng đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ trẻ em trưởng thành. Tính đến nay, hơn 400 em đã hoàn toàn tự lập cuộc sống, trong đó 250 em đã lập gia đình và có công việc ổn định. Với những đóng góp bền bỉ đó, Làng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng ba (2009), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2007, 2019) cùng nhiều phần thưởng cao quý từ các bộ, ngành và thành phố Hà Nội. Trong ảnh: Hai phu nhân tặng quà cho Làng trẻ em SOS Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai Phu nhân tặng quà cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hai Phu nhân Thủ tướng Việt Nam và Lào cầm trên tay những con búp bê được các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hà Nội tự tay làm và gửi tặng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Từ tháng 5-2026, Làng trẻ em SOS Hà Nội được chính thức bàn giao về UBND TP Hà Nội quản lý và đang hoàn thiện quy trình tổ chức lại thành cơ sở bảo trợ xã hội công lập theo quy định. Làng hiện có 16 gia đình, mỗi gia đình có 1 bà mẹ và bà dì chăm sóc từ 5 đến 10 cháu. Trong ảnh: Hai phu nhân và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng, bà Đào Thị Bích Thủy xúc động khi nhận được một món quà và tấm thiệp ghi lời chúc từ một bé gái đang sống tại Làng trẻ em SOS Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau khi trao quà cho Làng và gửi các phần quà ý nghĩa đến các em nhỏ, hai Phu nhân đã cùng thăm gia đình nhà “Hoa lay ơn”. Hai Phu nhân ân cần hỏi về điều kiện sinh hoạt, mong các em nhỏ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết và yêu thương nhau, nghe lời các mẹ và thầy cô để trưởng thành, làm người có ích cho xã hội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bà Đào Thị Bích Thủy cầm trên tay hộp hạc giấy được một bé gái tại Làng trẻ em SOS gửi tặng, bên trong mỗi hạc giấy kèm theo một ước mơ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH