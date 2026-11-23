Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith hội đàm, khi người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đến thăm chính thức Lào hồi tháng 10-2026 - Ảnh: TTXVN

Ngày 23-11, Bộ Ngoại giao phát thông cáo cho biết nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV - 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS - 11) từ ngày 27 đến 28-11.

Đây là lần đầu tiên ông Saleumxay Kommasith đến thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Lào.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Lào chứng kiến nhiều bước tiến triển tích cực, ngày càng sâu sắc và thực chất hơn nữa trong những năm gần đây.

Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp với tần suất sôi động. Kênh Đảng tiếp tục giữ vai trò định hướng chiến lược cho quan hệ hai nước.

Trong chuyến thăm Lào tháng 12-2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ Việt Nam - Lào đã được nâng lên tầm cao mới bằng việc bổ sung nội hàm "gắn kết chiến lược". Kể từ đây, quan hệ song phương được nhấn mạnh bởi 16 chữ: "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược".

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith diễn ra sau chuyến thăm chính thức Lào hồi tháng 10 vừa qua của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Tại cuộc hội đàm hôm 8-10 ở thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng mời Thủ tướng Saleumxay Kommasith tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) tại Việt Nam.

Hội nghị cấp cao CLMV lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2004 tại Vientiane (Lào).

Hợp tác CLMV là cơ chế hợp tác mở, một mặt phát huy lợi thế, tiềm năng hợp tác sẵn có của các nước CLMV, mặt khác là kênh kêu gọi hỗ trợ của các nước ASEAN khác và các đối tác phát triển dành cho các nước CLMV.

Hợp tác CLMV đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của 4 nước cũng như tiểu vùng Mekong, giúp các nước CLMV tăng trưởng ở mức cao trong khu vực, cũng như thúc đẩy trao đổi thương mại với thế giới.

Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm, đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng trong hợp tác CLMV.

Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (tên của 3 dòng sông chính trong lưu vực sông Mekong) là khuôn khổ hợp tác kinh tế gồm 5 nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Chiến lược nhằm tăng cường hợp tác kinh tế chung và song phương để khai thác và phát huy lợi thế so sánh giữa các vùng, các nước thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách phát triển.