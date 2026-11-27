Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tại lễ đón - Ảnh: HUY GIANG

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 27 và 28-11.

Nhà lãnh đạo Lào cũng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11 tại Hà Nội.

Chiều 27-11, không lâu sau khi đến Hà Nội, lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng.



Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dẫn đầu đoàn cấp cao thăm chính thức Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng gặp lại nhau tại Hà Nội, sau cuộc gặp đầu tiên trong chuyến thăm Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng vào tháng 10 vừa qua. Đại diện thiếu nhi Thủ đô Hà Nội trân trọng trao tặng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng quân nhạc chào mừng, hai Thủ tướng cùng bước lên bục danh dự tại sảnh chính Trụ sở Chính phủ. Quân nhạc lần lượt cử Quốc thiều hai nước.

Quốc thiều dứt, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo sau đó giới thiệu quan chức hai nước tham dự lễ đón.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith duyệt đội danh dự - Ảnh: HUY GIANG

Chuyến thăm của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển bền vững, thực chất.

Trong chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 12-2025, hai nước chính thức nâng tầm quan hệ, bổ sung nội hàm "gắn kết chiến lược", xác lập những nguyên tắc nền tảng và định vị mới cho quan hệ song phương trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Saleumxay Kommasith trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Lào. Việt Nam cũng là nước đầu tiên ông Saleumxay Kommasith đến thăm sau khi được bầu làm Thủ tướng Lào hồi tháng 10 vừa qua.

Đường lối, chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam ngày càng được Lào tin tưởng và coi là hình mẫu để nghiên cứu, vận dụng.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, gần đây, một số chính sách đột phá của Việt Nam đã được Lào vận dụng trên thực tế, nhiều tư vấn chính sách của Việt Nam đã được Lào tiếp thu trong giải quyết khó khăn kinh tế - tài chính, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Năm 2026, vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam sang Lào đạt 638,3 triệu USD, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế lên 7,04 tỉ USD với 300 dự án.



Trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 2,1 tỉ USD. Hai bên tiếp tục phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5-10 tỉ USD trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith bắt tay, chụp ảnh chung trước khi hội đàm - Ảnh: HUY GIANG