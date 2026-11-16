Người đứng đầu 3 đảng Việt Nam - Lào - Campuchia ăn sáng và làm việc

Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), sáng 16-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ăn sáng và làm việc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen - Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi ăn sáng và làm việc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen - Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ăn sáng và làm việc - Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ăn sáng và làm việc - Ảnh: TTXVN Việt Nam đề xuất tổ chức Hội nghị Bộ trưởng kinh tế số Pháp ngữ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là thời điểm để cộng đồng Pháp ngữ đưa hợp tác khoa học - công nghệ, kinh tế số thành động lực phát triển trong không gian Pháp ngữ. Đọc tiếp Về trang Chủ đề Trở lại chủ đề TTXVN

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