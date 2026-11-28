Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đón Thủ tướng Thái Lan Charnvirakul tại sân bay sáng 28-11 - Ảnh: TTXVN

Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11 diễn ra chiều 28-11, quy tụ sự tham dự của Tổng thống Myanmar và người đứng đầu Chính phủ các nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia.

Sáng 28-11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng Phu nhân đã đến Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng ra sân bay Nội Bài đón nhà lãnh đạo Thái Lan cùng Phu nhân.

Theo TTXVN, tháp tùng ông Anutin Charnvirakul và Phu nhân có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam.

Ngoài ra còn có Tổng thư ký Thủ tướng; Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia; Tham mưu trưởng Liên quân, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan cùng một số lãnh đạo và cán bộ khác.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng Phu nhân tại sân bay Nội Bài sáng 28-11 - Ảnh: TTXVN

Myanmar hiện là nước Chủ tịch cơ chế ACMECS. Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 được tổ chức tại Hà Nội với sự phối hợp giữa Myanmar và Việt Nam.

Đây là hội nghị cấp cao thường kỳ của cơ chế hợp tác có vai trò quan trọng hàng đầu đối với khu vực Mekong. Hội nghị cấp cao được tổ chức hai năm một lần, do đó đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tham dự.

Chủ đề của hội nghị lần này là "Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững".

Trong cuộc họp báo ngày 26-11 về hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh tất cả các nước Mekong đều hết sức coi trọng và đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, Việt Nam đã phối hợp với Myanmar thúc đẩy một số nội dung mới về kết nối thông minh, phát triển bền vững, ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống và hợp tác bảo vệ nguồn nước.

Hội nghị cũng sẽ rà soát kết quả hợp tác thời gian qua và xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn tới.