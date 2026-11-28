Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đến Hà Nội chiều 27-11 để dự Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 - Ảnh: TTXVN

Ngày 28-11, Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11 sẽ chính thức bắt đầu tại thủ đô Hà Nội.

Nhân sự kiện này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng thời là Trưởng Ban tổ chức hai hội nghị trên, đã có bài viết nói về tinh thần hợp tác mà Việt Nam mong muốn thúc đẩy lần này.

Trong bài viết, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhận định "sự gần gũi về địa lý, chiều sâu lịch sử và tương đồng về văn hóa đã gắn kết các dân tộc tại tiểu vùng Mekong với nhau qua nhiều thế hệ, cũng như gắn kết tương lai của mỗi nước với sự phát triển của cả tiểu vùng".

Ông nhấn mạnh chuyển hóa sự gắn kết ấy thành lợi thế phát triển và sức mạnh tổng thể của tiểu vùng là tinh thần hợp tác Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy tại hai hội nghị.

Các nước Mekong trước cơ hội lớn

Để làm rõ hơn bức tranh hợp tác, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết hợp tác CLMV ra đời năm 2004, khi Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam cần tăng tốc phát triển để theo kịp tiến trình liên kết ASEAN. Sau hơn 20 năm qua, cơ chế này đã góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối giao thông và giao lưu Nhân dân, đồng thời củng cố lòng tin giữa các nước.

Ông dẫn số liệu của Ban Thư ký ASEAN, với năm 2025 trao đổi thương mại của 4 nước CLMV với thế giới đạt khoảng 1.040,7 tỉ USD, đóng góp 23,8% tổng giá trị trao đổi thương mại của ASEAN với thế giới. Các nước CLMV đang trở thành điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài, với FDI năm 2025 đạt khoảng 30,5 tỉ USD, tăng 11,4% so với năm 2024.

Thêm vào đó, Khuôn khổ phát triển CLMV (năm 2020) xác định mục tiêu của 4 nước là đến năm 2030 trở thành các nền kinh tế có thu nhập trung bình cao và hình thành một trung tâm sản xuất, đầu tư có sức cạnh tranh.

"Từ những nước gia nhập ASEAN sau, 4 nước đã cùng nhau xác lập vị trí mình muốn vươn tới trong nền kinh tế khu vực", Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định.



Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân đến Hà Nội chiều 27-11 để thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 - Ảnh: TTXVN

Với ACMECS, Bộ trưởng cho biết đây là cơ chế hợp tác nội khối duy nhất của tiểu vùng hội tụ đầy đủ cả 5 nước Mekong là Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

"Giá trị chiến lược của cơ chế này nằm ở quyền chủ động của 5 nước trong việc xác định những lợi ích chung và lựa chọn cách hợp tác với bên ngoài", Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định.

Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn 2019 - 2023, theo ông, đã thể hiện rõ cách tiếp cận đó khi đặt kết nối hạ tầng bên cạnh phối hợp chính sách kinh tế và phát triển thông minh, bền vững.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đến Hà Nội tối 27-11 để tham dự Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 - Ảnh: TTXVN

Sau 10 năm kể từ thời điểm Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Hội nghị cấp cao CLMV 8, theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, đây là thời điểm CLMV ở giai đoạn bước ngoặt với nhiều thách thức đan xen cơ hội.

Ông liệt kê: các chuỗi cung ứng đang được tổ chức lại, công nghệ số đang thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận thị trường, còn chuyển đổi xanh đang đặt ra những điều kiện mới đối với sản xuất và đầu tư.

Trong bối cảnh ấy, các nước Mekong đang đứng trước cơ hội lớn là "giữ lại được nhiều giá trị hơn ở chính nơi làm ra sản phẩm", theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung.

Ông lập luận: CLMV có kinh nghiệm đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp; ACMECS có khả năng quy tụ cả năm nước để phối hợp tổng thể và huy động đối tác cùng đầu tư. Hai thế mạnh ấy, theo ông, giao thoa ở mục tiêu phục vụ doanh nghiệp và người dân, cùng thúc đẩy phát triển bền vững tại tiểu vùng Mekong.

Mong muốn đóng góp chân thành của Việt Nam cho hợp tác Mekong

Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hai hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định tinh thần tích cực, chủ động và đóng góp có trách nhiệm đối với hợp tác tiểu vùng Mekong, theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung.

Theo ông, hai hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, đóng góp vào việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Trên cương vị Chủ tịch CLMV năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về hai vấn đề mà theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung là "gắn bó mật thiết với nhau".

Thứ nhất là kết nối 4 nền kinh tế như thế nào để phát huy thế mạnh của mỗi nước, cộng hưởng thành sức mạnh chung, không gian phát triển cho cả bốn nước. Và thứ hai, làm thế nào huy động nguồn lực để thực hiện những dự án mà các nước cùng ưu tiên.

Các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các nước trong khu vực.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo CLMV dự kiến sẽ thông qua tuyên bố chung, xác lập định hướng hợp tác cho giai đoạn tới với những bước chuyển quan trọng cho hợp tác chung cũng như công cuộc phát triển của mỗi nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Với Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 do Myanmar chủ trì, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về những ưu tiên chung của 5 nước.

Bộ trưởng chia sẻ, với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên phối hợp chặt chẽ hơn, đóng góp tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, mở rộng hợp tác với các đối tác phát triển, để những thành quả hợp tác đến được người dân và doanh nghiệp mỗi nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tin tưởng những trao đổi và kết quả của các cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước thành viên tại Hà Nội có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác của hai cơ chế, góp phần củng cố tin cậy chính trị, đặc biệt là ở cấp cao.

Thêm vào đó, hội nghị cũng sẽ tạo thêm cơ sở để các nước gắn sự phát triển của mình với sự phát triển của các nước láng giềng và của toàn tiểu vùng, cùng nhau xây dựng không gian phát triển chung và phối hợp hành động vì một tiểu vùng Mekong hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

"Đó là sứ mệnh chung của các nước thành viên CLMV, ACMECS và cũng là mong muốn đóng góp chân thành của nước chủ nhà Việt Nam", Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khép lại bài viết.