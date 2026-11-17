Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13 - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, ngày 17-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13.

Trước đó, trong hai ngày 16 và 17-11, Thủ tướng cũng đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 29, cũng như các hội nghị cấp cao ASEAN+1 với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hợp tác Mekong - Nhật Bản trở lại sau 6 năm

Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và đại diện Myanmar.

Hội nghị được tổ chức trở lại sau 6 năm gián đoạn, với chủ đề "Cùng nhau đổi mới, vững vàng thích ứng" do Việt Nam đề xuất.

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả gần hai thập kỷ hợp tác Mekong - Nhật Bản, nhất là trong phát triển hạ tầng chất lượng cao, tăng cường kết nối, phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Các nước Mekong cũng đánh giá cao vai trò đồng chủ trì của Việt Nam giai đoạn 2025 - 2026, góp phần nối lại các cuộc gặp cấp cao và đưa hợp tác Mekong - Nhật Bản vượt qua thách thức.

Thời gian tới, các nước nhấn mạnh những ưu tiên về kết nối kinh tế, khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng sạch, quản lý bền vững tài nguyên nước và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13 - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc nối lại hội nghị cấp cao lần này khẳng định quyết tâm nâng tầm quan hệ đối tác Mekong - Nhật Bản, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh và tự cường.

Thủ tướng đề xuất ba định hướng trọng tâm. Thứ nhất là phát huy vai trò tiên phong của hợp tác Mekong - Nhật Bản trong hình thành Hành lang Kinh tế Đông Á, thông qua tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng.

Trong đó, Thủ tướng đề xuất Sáng kiến Chuỗi cung ứng thông minh Mekong - Nhật Bản nhằm củng cố chuỗi cung ứng khu vực thông qua kết nối số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thứ hai là tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, ưu tiên quản lý bền vững tài nguyên nước, giảm nhẹ thiên tai, chuyển đổi năng lượng và phòng chống tội phạm mạng.

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản mở rộng hợp tác với Ủy hội sông Mekong, hỗ trợ ứng dụng AI và công nghệ cao trong dự báo, ứng phó thiên tai, đồng thời bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Nhật Bản về thiết lập kênh đối thoại phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thứ ba là đổi mới phương thức phối hợp, nhất là xây dựng Chiến lược Hợp tác kinh tế mới Mekong - Nhật Bản và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với địa phương.

Các đề xuất và sáng kiến của Việt Nam được các nước thành viên đánh giá cao. Hội nghị thông qua Tuyên bố Đồng Chủ tịch, khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác trên tinh thần đồng kiến tạo.

Tạo dựng mạng lưới an toàn cho hòa bình, phát triển khu vực

Lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tại Hội nghị cấp cao ASEAN+3 - Ảnh: TTXVN

Trước đó, tại Hội nghị cấp cao ASEAN+3 sáng 17-11, lãnh đạo ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã khẳng định hợp tác ASEAN+3 tiếp tục giữ vai trò then chốt ở Đông Á.

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa các nước ASEAN+3 đạt 1.400 tỉ USD, tăng 13,7% so với năm 2024, trong khi vốn đầu tư trực tiếp (FDI) từ ba nước Đông Bắc Á vào ASEAN đạt 44,8 tỉ USD.

Các nhà lãnh đạo nhất trí phát huy cơ chế dự trữ gạo khẩn cấp, đẩy mạnh hợp tác tài chính - tiền tệ, đồng thời mở rộng hợp tác về an ninh năng lượng, chuyển đổi số, thương mại hàng hải, logistics và chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đánh giá cao vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo dựng "mạng lưới an toàn" cho hòa bình và phát triển ở khu vực.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng kết quả hợp tác cho thấy các quốc gia có thể cùng ứng phó thách thức chung dù còn khác biệt.

Trong khi đó, trưởng đoàn Trung Quốc khẳng định đây là một trong những cơ chế hợp tác chặt chẽ và hiệu quả nhất ở châu Á.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba trọng tâm để ASEAN+3 chủ động phòng ngừa các thách thức đang nổi lên. Thứ nhất là nâng cao khả năng chống chịu của khu vực.

Bên cạnh quỹ dự trữ gạo khẩn cấp, Thủ tướng đề nghị xem xét mở rộng hợp tác sang các mặt hàng thiết yếu khác như vật tư nông nghiệp.

Thứ hai, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập ASEAN+3 vào năm 2027, Thủ tướng đề nghị xây dựng tầm nhìn mới cho cơ chế này, gắn với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Thứ ba là kết nối các sáng kiến ASEAN+3 với hợp tác ASEAN+1, hợp tác ba bên Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc và các khuôn khổ song phương.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo thông qua hai tuyên bố về thương mại hàng hải, kết nối logistics và về tự cường an ninh năng lượng, lương thực trước các cú sốc bên ngoài.

Tìm động lực mới cùng Hàn Quốc và Nhật Bản

Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc - Ảnh: TTXVN

Chiều 16 và sáng 17-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN lần lượt họp Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 27 và Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 29.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 300 tỉ USD mỗi năm.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực mới, hình thành mạng lưới nghiên cứu và phát triển (R&D) ASEAN - Hàn Quốc, ưu tiên đào tạo chuyên gia về AI, bán dẫn và vật liệu tiên tiến.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo và R&D tại Việt Nam, đồng thời đề nghị Seoul tiếp tục ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản sáng 17-11 - Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản, hướng tới kỷ niệm 50 năm Học thuyết Fukuda vào năm 2027, Thủ tướng Takaichi Sanae cam kết Nhật Bản tiếp tục là đối tác tin cậy, vun đắp quan hệ "từ trái tim tới trái tim" với ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng ưu tiên, gồm tăng cường khả năng chống chịu tập thể, trong đó có bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu và bán dẫn; cùng kiến tạo nền kinh tế số an toàn, bao trùm; và duy trì hòa bình, tự do hàng hải, hàng không, trong đó có ở Biển Đông, phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố chung về hiện thực hóa tự cường kinh tế.

