Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres - Ảnh: TTXVN

Ngày 16-11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila (Philippines), Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Liên hợp quốc và Hội nghị cấp cao ASEAN - Úc. Tại cả hai hội nghị, Thủ tướng nêu những đề xuất cụ thể của Việt Nam để phát huy hiệu quả quan hệ với các đối tác.

Bên lề, Thủ tướng cũng có cuộc gặp song phương với Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Đề xuất 3 ưu tiên chiến lược cho hợp tác ASEAN - Liên hợp quốc

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Liên hợp quốc lần thứ 16 có sự tham dự của Tổng thư ký Antonio Guterres, các nhà lãnh đạo ghi nhận kết quả tích cực trong triển khai Kế hoạch hành động ASEAN - Liên hợp quốc giai đoạn 2026 - 2030.

ASEAN cũng hoan nghênh Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) vào tháng 9-2026.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, buôn bán người, đồng thời triển khai Sáng kiến Tương hỗ 2.0 nhằm gắn việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Ông Guterres coi ASEAN là nguồn cảm hứng và tấm gương tiêu biểu về hợp tác khu vực. Ông đề nghị ASEAN cùng Liên hợp quốc duy trì chủ nghĩa đa phương, trật tự dựa trên luật lệ và thúc đẩy cải cách Liên hợp quốc cũng như các tổ chức kinh tế, tài chính đa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên hợp quốc lần thứ 16 - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 ưu tiên chiến lược cho quan hệ ASEAN - Liên hợp quốc.

Ưu tiên đầu tiên là củng cố hòa bình, an ninh và chủ nghĩa đa phương trên nền tảng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Thủ tướng đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đồng hành triển khai các cơ chế chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm và quản lý khủng hoảng.

Thứ hai, theo Thủ tướng, cần chuyển từ thụ động ứng phó sang chủ động quản trị những chuyển đổi của thời đại. Thủ tướng kêu gọi các quốc gia ký kết, phê chuẩn và triển khai hiệu quả Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), tăng cường hợp tác về tài chính khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng và thị trường carbon.

Thứ ba là gắn kết các chương trình nghị sự toàn cầu và ASEAN. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và ASEAN sẽ phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững".

Chuyển cam kết ASEAN - Úc thành kết quả cụ thể

Hội nghị Cấp cao ASEAN - Úc lần thứ 6 - Ảnh: TTXVN

Hội nghị cấp cao ASEAN - Úc lần thứ 6, với sự tham dự của Thủ tướng Úc Anthony Albanese, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Năm 2025, thương mại hai chiều đạt 97,28 tỉ USD, vốn FDI từ Úc vào ASEAN đạt 1,6 tỉ USD.

Hai bên nhất trí ưu tiên ứng phó tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến, an ninh mạng và an ninh biển, đồng thời làm sâu sắc liên kết kinh tế thông qua Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand (AANZFTA) nâng cấp và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Thủ tướng Albanese khẳng định Úc luôn là đối tác tin cậy, vững chắc của ASEAN, cam kết tích cực đóng góp vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh những tiến triển thực chất của quan hệ ASEAN - Úc, đề nghị hai bên chuyển các cam kết thành kết quả cụ thể, tăng cường sức chống chịu và kiến tạo động lực phát triển mới, với 3 trọng tâm chiến lược.

Trước hết là củng cố môi trường hòa bình, an ninh, ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế. Về Biển Đông, Thủ tướng đánh giá cao sự ủng hộ của Úc đối với lập trường nguyên tắc của ASEAN, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Tiếp theo là nâng tầm liên kết kinh tế. Thủ tướng đề nghị khai thác hiệu quả AANZFTA đã nâng cấp, củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, bán dẫn và lương thực, đồng thời triển khai Hiệp định khung ASEAN về kinh tế số (DEFA) và xây dựng Lưới điện ASEAN.

Cuối cùng, Thủ tướng đề nghị tiếp tục lấy con người làm trung tâm, đẩy mạnh hợp tác giáo dục và hợp tác tiểu vùng để thu hẹp khoảng cách phát triển.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo thông qua tuyên bố chung kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Úc.

Ghi nhận kết quả làm việc của Đoàn tham vấn Điều IV vừa thăm Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva - Ảnh: TTXVN

Gặp bà Kristalina Georgieva, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của IMF trong duy trì ổn định tài chính, tiền tệ quốc tế. Trong bối cảnh rủi ro và yếu tố bất định gia tăng, Thủ tướng mong IMF tiếp tục phát huy vai trò giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, hỗ trợ các nước chủ động ứng phó các cú sốc kinh tế, tài chính.

Thủ tướng cũng ghi nhận kết quả làm việc của Đoàn tham vấn Điều IV vừa thăm Việt Nam.

Chia sẻ về tình hình trong nước, Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính. Việt Nam cũng định hướng ứng dụng rộng rãi AI trong nông nghiệp, sản xuất thông minh, y tế, logistics.

Bà Georgieva đánh giá Việt Nam là nền kinh tế năng động. Theo bà, tốc độ tăng trưởng cao của Việt Nam không phải ngẫu nhiên mà là thành quả của quá trình cải cách có hệ thống, bền bỉ và toàn diện.

Tổng giám đốc IMF đặc biệt đánh giá cao việc Thủ tướng đặt ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính ở vị trí hàng đầu, khẳng định IMF sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong điều hành chính sách vĩ mô và ứng phó tác động của AI.

Thủ tướng mời bà Georgieva dự các hoạt động Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai và Diễn đàn Tương lai ASEAN vào tháng 3-2027. Bà Georgieva nhận xét Việt Nam đổi thay "không phải từng năm mà gần như từng tuần".

Hướng tới thương mại Việt Nam - Thái Lan 50 tỉ USD

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: TTXVN

Cũng trong ngày 17-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp song phương với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, phát huy cơ chế họp Nội các chung và triển khai thực chất Chương trình hành động về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2031, trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Anutin cảm ơn Việt Nam đã đón tiếp trọng thị Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan trong chuyến thăm cấp nhà nước hồi tháng 9-2026. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Về kinh tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đẩy mạnh Chiến lược "Ba kết nối", liên kết chuỗi cung ứng trong nông nghiệp hiện đại, hóa dầu, năng lượng, điện tử và mở rộng sang bán dẫn, xe điện, linh kiện; phát triển Hành lang kinh tế Đông - Tây, Hành lang kinh tế phía Nam và quảng bá sản phẩm OCOP của Việt Nam, OTOP của Thái Lan.

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong triển khai hợp tác. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên sớm đạt kim ngạch thương mại 25 tỉ USD và hướng tới mục tiêu 50 tỉ USD.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Anutin dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 4, dự kiến tổ chức vào tháng 3-2027 tại Việt Nam.