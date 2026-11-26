Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại họp báo ngày 26-11 - Ảnh: DANH KHANG

Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 là một trong hai hội nghị cấp cao sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 28-11 tới đây. Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch cơ chế hợp tác trong năm 2026 và trực tiếp chủ trì hội nghị lần này.

Ngoài CLMV-12, Việt Nam cũng phối hợp với Myanmar - nước chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) - tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Chiều 26-11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo quốc tế về hai hội nghị quy tụ tất cả 5 nước khu vực Mekong.

Các nước đồng thuận, kỳ vọng vào hai hội nghị tại Việt Nam

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chia sẻ các nước thành viên đều bày tỏ sự nhất trí rất cao với chủ đề và các ưu tiên được đề xuất để thảo luận tại hai hội nghị.

Với Hội nghị cấp cao CLMV-12 có chủ đề "Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng", theo bà Nguyễn Minh Hằng, chủ đề này gửi đi 3 thông điệp.

Đó là tăng cường kết nối chiến lược, phát huy tiềm năng và thế mạnh của bốn nước; tạo ra không gian phát triển có tính liên kết cao hơn, qua đó nâng cao năng lực tự cường của mỗi quốc gia và khu vực. Và từ sự gắn kết, kết nối ấy hướng tới một tương lai phát triển bao trùm, cùng thịnh vượng.

Bà Phạm Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao), điều phối họp báo - Ảnh: DANH KHANG

Với Hội nghị cấp cao ACMECS-11, trả lời câu hỏi về đóng góp của Việt Nam nhằm cụ thể hóa chủ đề "Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững", Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết Việt Nam đã phối hợp với Myanmar thúc đẩy một số nội dung mới về kết nối thông minh, phát triển bền vững, ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống và hợp tác bảo vệ nguồn nước.

Hội nghị cũng sẽ rà soát kết quả hợp tác thời gian qua và xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn tới.

Cả hai hội nghị diễn ra vào thời điểm tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đối với khu vực tiểu vùng Mekong, bên cạnh nhiều thời cơ thuận lợi, các nước cũng đang phải đối mặt những thách thức chung và mang tính xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, tội phạm mạng...

Song song đó, các nước trong tiểu vùng cũng đang rất quyết tâm, nỗ lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước theo hướng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Bối cảnh ấy đặt ra những yêu cầu mới đối với các cơ chế hợp tác của tiểu vùng. Do đó, các nước đều hết sức coi trọng và đặt nhiều kỳ vọng vào hai hội nghị cấp cao lần này tại Việt Nam, mong muốn thống nhất được những định hướng hợp tác mới, tạo ra những bước chuyển quan trọng cả về nội dung ưu tiên hợp tác cũng như phương thức triển khai.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trả lời câu hỏi tại họp báo - Ảnh: DANH KHANG

Điểm mới từ sáng kiến của Việt Nam

"Với sáng kiến của Việt Nam, lần đầu tiên hội nghị của 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam sẽ mời thêm một số đối tác phát triển có đóng góp rất thực chất cho tiến trình hội nhập, một số tổ chức phát triển và đặc biệt là doanh nghiệp", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết tại họp báo.

Việc doanh nghiệp được mời dự Hội nghị cấp cao CLMV nhằm giúp họ trực tiếp đóng góp tiếng nói và đề xuất giải pháp, giúp hoạt động đầu tư, kinh doanh trong tiểu vùng thuận lợi hơn. Đây cũng là một phần trong nỗ lực mở rộng kết nối của các cơ chế hợp tác Mekong với các đối tác phát triển, các nước ASEAN và cộng đồng doanh nghiệp.

Tăng cường sự gắn kết này cũng là một trong những ưu tiên lãnh đạo các nước sẽ tập trung thảo luận, nhằm tạo cộng hưởng về nguồn lực, sáng kiến và chương trình hợp tác, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045.



Phóng viên báo đài quốc tế tại họp báo - Ảnh: DANH KHANG

Dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước tiểu vùng Mekong, từ kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, logistics đến kết nối về môi trường, văn hóa, du lịch, giáo dục, con người, qua đó tạo ra không gian phát triển chiến lược mới cho các nước tiểu vùng.



Bên cạnh đó, các bên cũng dự kiến trao đổi về tăng cường hợp tác giữa các nước trong khuôn khổ hai cơ chế. Qua đó ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức, đặc biệt vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước khu vực sông Mekong.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Trưởng SOM Việt Nam tại các cơ chế hợp tác Mekong - Ảnh: DANH KHANG Cũng tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Trưởng SOM Việt Nam tại các cơ chế hợp tác Mekong, cho biết công tác chuẩn bị về lễ tân, hậu cần, cơ sở vật chất, an ninh, y tế và nội dung đều bảo đảm tiến độ. Quá trình chuẩn bị được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành của Việt Nam và các nước thành viên, đặc biệt là Myanmar. Đến thời điểm hiện tại, các lãnh đạo đã xác nhận tham dự gồm Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác và tổ chức quốc tế.