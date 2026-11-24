Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: VGP

Ngày 24-11, Bộ Ngoại giao phát thông cáo cho biết vào ngày 28-11 tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch Cơ chế hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12.

Cùng ngày tại Hà Nội, Việt Nam cũng sẽ phối hợp với Myanmar - nước Chủ tịch Cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) - tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Các hội nghị sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.

Lần thứ ba Việt Nam chủ trì Hội nghị cấp cao CLMV

Đây là lần thứ ba Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV, sau các hội nghị vào năm 2008 và 2016, đều diễn ra tại Hà Nội.

Hội nghị lần này có chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”. Hội nghị sẽ đi vào thảo luận các nội dung chính bao gồm: gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực, huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho hợp tác.

Cơ chế hợp tác CLMV được thành lập năm 2004, với mục tiêu khi hình thành là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia ASEAN, thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực.

Cơ chế hợp tác CLMV đã góp phần tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư nội khối, du lịch, kết nối giao thông, giao lưu Nhân dân, thúc đẩy tiếng nói chung trong hợp tác với các đối tác, củng cố lòng tin và đối thoại giữa các nước Mekong trong giải quyết các thách thức chung.

Theo Ban Thư ký ASEAN, trong giai đoạn 2000 - 2024, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người của CLMV đạt trung bình 10%/năm (cao hơn mức 6,3%/năm của ASEAN-6).

Năm 2025, trao đổi thương mại của 4 nước CLMV với thế giới đạt khoảng 1.040,7 tỉ USD, đóng góp 23,8% tổng giá trị trao đổi thương mại của ASEAN với thế giới.

Các nước CLMV tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài. Năm 2025 tổng vốn FDI vào bốn nước đạt khoảng 30,5 tỉ USD, tăng khoảng 11,4% so với năm 2024.

Các chương trình nâng cao năng lực đã hỗ trợ các nước CLMV thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà bốn nước là thành viên.

Việt Nam coi trọng hợp tác CLMV và đã tích cực đóng góp vào việc tăng cường phối hợp, thúc đẩy hợp tác giữa các nước Mekong. Các nước đánh giá cao chương trình học bổng và nâng cao năng lực CLMV được Việt Nam tích cực triển khai từ năm 2009 tới nay.

Việt Nam cũng đã tổ chức và tạo điều kiện để doanh nghiệp các nước tham gia các hội chợ quốc tế về thương mại, công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam, các hội chợ thương mại Việt Nam tại Lào, Campuchia, Myanmar.

Việt Nam tham gia tích cực tại ACMECS

Đây cũng sẽ là lần thứ ba Hội nghị cấp cao ACMECS được tổ chức tại Hà Nội, sau các hội nghị vào tháng 11-2008 và 10-2016.

Chủ đề của hội nghị là “Tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”.

Các nội dung tập trung trao đổi bao gồm: rà soát hợp tác ACMECS, định hướng hợp tác trong tương lai và xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới.

ACMECS được thành lập năm 2003, là khuôn khổ hợp tác nội khối duy nhất gồm tất cả 5 nước Mekong. Việt Nam chính thức tham gia tại Hội nghị Bộ trưởng ACMECS lần thứ nhất vào năm 2004.

Mục tiêu của ACMECS là hỗ trợ các nước tăng cường hợp tác, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của khu vực và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tại ACMECS, Việt Nam tích cực thúc đẩy phối hợp xây dựng quan điểm/tiếng nói chung của các nước Mekong với các đối tác, tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác phát triển nhằm đa dạng hóa nguồn lực.

Việt Nam đã chủ động tham gia cơ chế hợp tác ACMECS và có vai trò quan trọng trong định hướng hợp tác thông qua thúc đẩy các lĩnh vực phù hợp với lợi ích, nhu cầu chung của các nước tiểu vùng, nhất là đưa vấn đề nguồn nước trở thành một lĩnh vực ưu tiên hợp tác của ACMECS, thành lập Nhóm công tác về môi trường để thúc đẩy các nước thành viên hợp tác bảo vệ nguồn nước sông Mekong.