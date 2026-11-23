Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu - Ảnh: NHẬT BẮC

Ngày 23-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Sau khi Đoàn đại biểu Quốc hội trình bày khái quát về kết quả kỳ họp và hoạt động của đoàn tại kỳ họp, Thủ tướng cùng các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo Hải Phòng đã lắng nghe, tiếp thu, trả lời các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri.

Đã cơ bản thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, sâu sát, có giá trị thực tiễn cao, rất cụ thể của cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc năm 2026.

Thủ tướng nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của Kỳ họp về xây dựng thể chế, bảo đảm tính thống nhất hệ thống chính sách, tạo chuyển biến rõ ràng trong môi trường phát triển và chất lượng phục vụ...

Thủ tướng nhấn mạnh, việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng là một trong những điểm sáng lớn nhất trong công tác của Quốc hội, Chính phủ. Đến nay, ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XIV, chúng ta đã cơ bản thể chế hóa đầy đủ các vấn đề mà thực tiễn đặt ra theo yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thời gian qua, Chính phủ đã quyết liệt phân cấp, phân quyền, cải cách rất mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và sẽ tiếp tục triển khai tinh thần này trên quy mô lớn, làm liên tục và khi còn bất kỳ điểm nghẽn cần tháo gỡ thì Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện triệt để, có hiệu quả.

Cùng đó là các giải pháp kiểm soát lạm phát, củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, làm cơ sở thúc đẩy tăng trưởng cao.

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện đồng thời từng bước hình thành và củng cố những nền tảng vững chắc cho tăng trưởng, phát triển trong cả nhiệm kỳ.

Xây dựng từ sớm kịch bản tăng trưởng năm 2027

Thủ tướng cho biết năm 2027 là năm bản lề tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực mang tính quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Để đạt các mục tiêu phát triển, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để huy động đủ nguồn lực rất lớn, tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng từ sớm. Từ đó, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho từng lĩnh vực, từng bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, điều chỉnh từng tháng phù hợp với tình hình, diễn biến.

Trong đó, sẽ ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, các ngành, lĩnh vực mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn... Chính phủ cũng tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, điện.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đặc biệt quan tâm và sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định phân cấp, phân quyền và bố trí, phân bổ nguồn lực để địa phương, cấp cơ sở có điều kiện, năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân cấp. Đồng thời xử lý triệt để những vướng mắc trong vận hành hệ thống kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành, địa phương.

Với 10 kiến nghị của cử tri tại hội nghị, Thủ tướng cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nghiêm túc tổng hợp, phản ánh đầy đủ tới Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền. Cá nhân Thủ tướng tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Qua đó chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng bảo đảm rõ tiến độ, rõ kết quả và báo cáo cử tri thông qua đoàn đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng ghi nhận trong thời gian qua, TP Hải Phòng đã phát huy tốt vai trò, vị thế, đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng cho kết quả chung của cả nước. Lưu ý một số nội dung trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng có giải pháp thúc đẩy hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra đối với chỉ tiêu về GRDP quý 4, xuất khẩu, thu ngân sách, đầu tư công, chỉ số IIP, phát triển doanh nghiệp… Thành phố cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tập trung phát triển hạ tầng liên vùng, tạo kết nối thuận tiện hệ thống cảng biển, sân bay. Cùng đó là có giải pháp thúc đẩy khu vực tư nhân; hỗ trợ thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh…