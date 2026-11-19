Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp lần thứ ba của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: chinhphu.vn

Chiều 19-11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ ba của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa sâu rộng

Tại phiên họp, hội đồng tiến hành đánh giá khách quan, toàn diện, thực chất kết quả hoạt động và công tác thi đua, khen thưởng năm 2026, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Bên cạnh đó thảo luận, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các tập thể, cá nhân đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, năm 2026, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cấp, các ngành đã tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong kế hoạch, chương trình đề ra.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời, đặc biệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành tạo cơ sở pháp lý ngày càng hoàn thiện để triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa sâu rộng, được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia...

Công tác chỉ đạo tổ chức Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bài bản, khoa học, hiệu quả, có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, lay động hàng triệu con tim, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là những hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, tạo điểm nhấn quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước và các bộ, ngành, địa phương.

Thi đua, khen thưởng phải góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: chinhphu.vn

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá công tác thi đua - khen thưởng đã có những đổi mới thực chất, hiệu quả, nhất là trong hoạt động của hội đồng, tổ chức thực hiện, có sự vào cuộc khá toàn diện của các cấp, các ngành.

Công tác khen thưởng đi vào thực chất hơn, đúng đối tượng, đúng trọng tâm, đúng ngành, đúng lĩnh vực, tạo quyết tâm, tinh thần chủ động, sáng tạo để thi đua mạnh mẽ hơn, tốt hơn...

Phong trào thi đua, công tác khen thưởng đã đóng góp trực tiếp và gián tiếp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ cho rằng còn những hạn chế, tồn tại như ở một số nơi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức.

Từ đó công tác thi đua - khen thưởng chưa thực chất, còn thụ động, chưa chủ động phát hiện, khơi dậy, lan tỏa những cách làm hay, mới, hiệu quả.

"Có những việc rất cụ thể nhưng nếu khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng địa phương, đúng lúc, đúng thời điểm thì tác động rất nhanh, rất mạnh.

Một số địa phương có những cách làm rất năng động, sáng tạo thì chúng ta phải ủng hộ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Công tác khen thưởng phải chú trọng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác

Về nhiệm vụ thời gian tới và năm 2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ phải quán triệt kết luận của Bộ Chính trị xác định 2027 là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Do đó, công tác thi đua - khen thưởng phải bám sát định hướng này, đặc biệt phải phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu... Đồng thời, phải xử lý dứt điểm những vấn đề tồn tại, hạn chế.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh một số lĩnh vực, nhiệm vụ thi đua trọng tâm, trước hết là trong thúc đẩy tăng trưởng từng ngành, từng khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đây là mục tiêu xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ này...

Cùng với đó là việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, rà soát việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để xác định những vấn đề cần tăng cường, xử lý cho địa phương, cơ sở về nhân lực, cán bộ, nguồn lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất…

Xây dựng vị trí việc làm, giải quyết thủ tục hành chính một cửa, trực tuyến, liên thông, cung cấp các dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

"Càng giảm được chi phí, càng giảm được thời gian tuân thủ thì càng đóng góp tốt cho tăng trưởng, xây dựng được lòng tin và tạo sự đồng thuận rất lớn, cuối cùng là người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng các phong trào thi đua phải góp phần khích lệ doanh nghiệp, người dân đầu tư kinh doanh, bỏ vốn ra làm giàu...

Thủ tướng cũng chỉ rõ, các nhiệm vụ, phong trào thi đua không chỉ trong tháng 11-2027 (thời điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027) và không chỉ tại Phú Quốc để góp phần triển khai thành công Năm APEC 2027, lan tỏa hình ảnh, thương hiệu Việt Nam ổn định, thân thiện, đoàn kết, chân thành, cởi mở và sẵn sàng hợp tác với các đối tác, bạn bè quốc tế, đóng góp trách nhiệm, chủ động cho những vấn đề của khu vực và quốc tế.

Thủ tướng khẳng định, tất cả những nội dung này đều có thể xem xét tổ chức cụ thể thành các chương trình, phong trào thi đua. Công tác khen thưởng phải chú trọng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và các tập thể, cá nhân ở cơ sở có thành tích tiêu biểu.