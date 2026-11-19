Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc - Ảnh: chinhphu.vn

Sáng 19-11, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã làm việc với tỉnh Ninh Bình về thực hiện các giải pháp tăng trưởng 2 con số.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Phát biểu khai mạc, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ cuộc làm việc hôm nay là để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Ninh Bình, đồng thời bàn các định hướng, giải pháp triển khai trong những tháng cuối năm, bảo đảm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ở mức cao nhất có thể.

Phó thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tham gia đóng góp với tỉnh về định hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách và thực hiện các mục tiêu đề ra.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng cho biết năm 2026, tỉnh dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38/39 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành liên quan đến tỉ lệ chi ngân sách địa phương cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, tỉnh xác định 357 dự án có khó khăn, vướng mắc, trong đó 321 dự án thuộc thẩm quyền địa phương.

Đến nay, 96 dự án đã được xử lý, 157 dự án có phương án giải quyết, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026; 68 dự án đang được rà soát và 36 dự án cần sự hỗ trợ, giải quyết của Trung ương.

Tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ 150/158 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh.

Tại cuộc làm việc, đại diện các bộ, ngành đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình, đồng thời tập trung trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về đầu tư công, thu ngân sách, hạ tầng giao thông, năng lượng và tín dụng.

Xây dựng Ninh Bình thành thành phố trực thuộc Trung ương là nhiệm vụ trọng tâm

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với tỉnh Ninh Bình về thực hiện các giải pháp tăng trưởng 2 con số - Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình trong năm đầu vận hành không gian phát triển mới sau hợp nhất.

Năm 2026, Ninh Bình dự kiến hoàn thành 38/39 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. GRDP ước tăng 11,43%, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước, vượt mục tiêu Chính phủ giao...

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng, với chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 26,5%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 35,1 tỉ USD, tăng 33,26%; du lịch đón gần 24 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 3,34 triệu lượt khách quốc tế.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Việc đưa cơ sở Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức vào hoạt động cũng là kết quả đáng ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó thủ tướng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với bình quân cả nước.

Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn vào cuối năm.

Phó thủ tướng cũng lưu ý tình trạng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn cao, với 2.299 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 1.332 doanh nghiệp giải thể. Tỉnh cần phân tích rõ nguyên nhân để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Về nhiệm vụ chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó thủ tướng chỉ ra tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án còn chậm, ảnh hưởng đến việc phân bổ và giải ngân nguồn vốn.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh cần quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng cả năm đạt và vượt mục tiêu đề ra, xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa liên kết vùng, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng gồm: Dự án xây dựng tuyến đường Trục dọc TD07 và cầu vượt sông Hồng kết nối tỉnh Hưng Yên; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nam - Nam Định (CT.11), giai đoạn 1; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng...

Phó thủ tướng lưu ý tỉnh Ninh Bình xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư, đẩy mạnh quản lý đất đai. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách hành chính.

Phó thủ tướng cũng đề nghị tỉnh kiểm soát chặt chẽ chỉ số giá cả, kiểm soát lạm phát. Tỉnh cũng cần tập trung hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân trong năm 2026 gắn với sổ sức khỏe điện tử, nhất là tại các xã, phường đạt tỉ lệ thấp.