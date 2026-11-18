Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng - Ảnh: ĐỨC TUÂN

Sáng 18-11, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hiện cả nước đang phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các cực tăng trưởng quan trọng, trong đó có Hải Phòng.

Tăng trưởng không chỉ ở mức cao mà còn ổn định và bền vững

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết để đạt mức tăng trưởng cả năm 10%, tăng trưởng quý 4 cả nước phải đạt khoảng 12,5%. Đây là mục tiêu rất cao.

Vì vậy, Chính phủ mong muốn những địa phương có điều kiện, tiềm năng và khả năng tăng trưởng cao như Hải Phòng tiếp tục nỗ lực đạt kết quả cao nhất có thể, đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng chung của cả nước.

Phó thủ tướng ghi nhận các chỉ số tăng trưởng của thành phố không chỉ ở mức cao mà còn cho thấy tính ổn định và bền vững. Đây là kinh nghiệm đáng để các địa phương khác nghiên cứu, tham khảo.

"Vấn đề đặt ra là chuyển các lợi thế này thành sự kết nối thực chất giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp logistics và các nhà cung ứng trong nước", ông Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.

Giao nhiệm vụ, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Hải Phòng cần quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm, kịp thời có biện pháp hiệu quả đối với những chỉ tiêu thực hiện thấp hơn kế hoạch.

Cùng đó, cần kiểm soát CPI bình quân cả năm trong khoảng 4,5%, tiếp tục thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp gắn với xử lý nước thải, nhà ở công nhân và đào tạo lao động.

Về thương mại, cần thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao hiệu quả khai thác các hiệp định thương mại tự do, rà soát từng nhóm hàng, thị trường và doanh nghiệp có kim ngạch lớn để xác định nguyên nhân xuất khẩu tăng chậm hơn mức chung cả nước.

"Hải Phòng cần phát huy vai trò trung tâm logistics và gắn kết các không gian phát triển. Qua đó, chuyển từ điểm trung chuyển hàng hóa thành trung tâm tạo lập và phân phối giá trị trong chuỗi cung ứng khu vực", Phó thủ tướng yêu cầu.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được nêu là đẩy mạnh liên kết với Hà Nội, Quảng Ninh và các địa phương trên các hành lang kinh tế.

Về điện lực, thành phố phối hợp với các đơn vị cập nhật nhu cầu phụ tải, nhất là tại các khu công nghiệp và dự án lớn, bảo đảm cung ứng điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống.

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng cũng cho ý kiến chỉ đạo đối với các kiến nghị của Hải Phòng với tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển.

Kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc trong phát triển các dự án nguồn điện

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên cho biết trong 9 tháng, GRDP của thành phố ước tăng 12,08%, đứng thứ 3 cả nước.

Quy mô kinh tế ước đạt 612.000 tỉ đồng - chiếm 5,8% quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ 3 toàn quốc.

Tổng thu ngân sách trong 10 tháng đạt 181.000 tỉ đồng - tăng 10,12% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 31-10 đạt 91,76% kế hoạch Thủ tướng giao.

Hải Phòng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng. Qua đó, tạo điều kiện để thành phố chủ động khai thác các nguồn lực phát triển, bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án trọng điểm.

Thành phố cũng kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc trong phát triển các dự án nguồn điện, bảo đảm an ninh năng lượng.

Các bộ, ngành cũng lưu ý thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư trong nước, kiểm soát lạm phát và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương.