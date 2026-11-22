Quốc hội yêu cầu tập trung cao độ, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên

Nhấn mạnh nhiệm vụ sau kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được thông qua; bảo đảm các quyết sách sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.

Việc tổ chức thực hiện phải gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị.

Đặc biệt, Quốc hội yêu cầu tập trung cao độ, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự trở thành năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.