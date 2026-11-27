Hệ thống cảng xanh, khu công nghiệp sinh thái được Hải Phòng xác định là những mũi nhọn chuyển đổi xanh - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại diễn đàn "Hải Phòng Xanh - Từ nghị quyết đến hành động" chiều 27-11, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết tổng nguồn lực dự kiến huy động dành cho chuyển đổi xanh giai đoạn 2026-2030 của thành phố là hơn 256.000 tỉ đồng.

Theo ông Cường, riêng phần huy động trực tiếp để thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết 08 về chuyển đổi xanh là hơn 138.000 tỉ đồng, trong đó có khoảng 135.700 tỉ đồng (tương đương khoảng 98% nguồn lực trực tiếp) đến từ đóng góp của các doanh nghiệp; ngân sách nhà nước chỉ chiếm khoảng 2%.

"Chuyển đổi xanh không phải là nhiệm vụ riêng của ngành môi trường, cũng không phải là lựa chọn mang tính hình thức mà là lựa chọn chiến lược, phương thức phát triển và lợi thế cạnh tranh mới của Hải Phòng trong giai đoạn tới", ông Cường nhấn mạnh.

Cảng xanh, khu công nghiệp sinh thái là những mũi nhọn

Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm ít nhất 43,5% lượng phát thải khí nhà kính so với năm 2020; đưa chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước; 100% cảng biển đạt tiêu chí cảng xanh.

Đồng thời, thành phố này phấn đấu chuyển đổi thành công hai khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền và Đình Vũ, ít nhất 50% số khu công nghiệp đăng ký chuyển đổi; tiết kiệm tối thiểu 6,2% năng lượng toàn thành phố, riêng ngành công nghiệp đạt 8,5%.

Với lợi thế cảng biển, công nghiệp và logistics, Hải Phòng xác định phát triển cảng xanh là đột phá chiến lược, kinh tế tuần hoàn là động lực của quá trình chuyển đổi.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm cấp điện bờ cho tàu tại Lạch Huyện và Đình Vũ, chuyển đổi cẩu RTG sang sử dụng điện, phát triển cảng thông minh, thúc đẩy cộng sinh công nghiệp, tái sử dụng chất thải và chuyển đổi công nghệ phát thải thấp.

Ông Cường nhấn mạnh việc xây dựng khu công nghiệp sinh thái không chỉ dừng ở hồ sơ hay danh nghĩa, mà phải chứng minh hiệu quả thực tế về tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, tái sử dụng chất thải và giảm phát thải.

Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết tổng nguồn lực dự kiến dành cho chuyển đổi xanh giai đoạn 2026-2030 của thành phố là hơn 256.000 tỉ đồng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Đại diện Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định các tiêu chuẩn về môi trường, trách nhiệm xã hội, quản trị (ESG) và giảm phát thải đang trở thành điều kiện quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và tiếp cận nguồn vốn.

Do đó, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới công nghệ, tối ưu sản xuất, tiết kiệm năng lượng, tích hợp ESG vào chiến lược phát triển thay vì chỉ dừng ở lập báo cáo. Các cơ chế tín dụng xanh, trái phiếu xanh và chính sách hỗ trợ tài chính được kỳ vọng mở thêm nguồn lực cho quá trình chuyển đổi.

Không để chuyển đổi xanh chỉ nằm trên giấy

Hải Phòng xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc chuyển đổi xanh, quyết tâm đạt Net Zero vào năm 2045 - Ảnh: TIẾN THẮNG



Hải Phòng xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: phát triển cảng xanh; khu công nghiệp sinh thái; năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng quy định và tiêu chuẩn xanh; xây dựng hệ thống dữ liệu môi trường, phát thải đồng bộ.

Thành phố yêu cầu thực hiện phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng thực hiện.

Các kiến nghị của doanh nghiệp tại diễn đàn cũng phải được tiếp nhận, phân công xử lý và phản hồi cụ thể, không để dừng lại ở biên bản hội nghị.

Theo PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải - Phó Cục trưởng Cục Môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, với mục tiêu Net Zero vào năm 2045, Hải Phòng không chỉ đối mặt bài toán huy động hàng trăm nghìn tỉ đồng mà còn phải biến nguồn vốn, công nghệ và quyết tâm chính sách thành những kết quả giảm phát thải thực chất, cải thiện môi trường sống và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.