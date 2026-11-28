Thủ tướng Lê Minh Hưng và các lãnh đạo Lào (trái), Myanmar (thứ hai từ trái sang) và Campuchia (phải) bắt tay theo truyền thống ASEAN trước Hội nghị cấp cao CLMV-12 chiều 28-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 28-11, Hội nghị cấp cao CLMV-12 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Sau lễ đón, các nhà lãnh đạo có phiên họp kín sau đó bước vào phiên họp toàn thể.



Trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết hợp tác CLMV được thành lập năm 2004 trong bối cảnh 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar đứng trước yêu cầu tăng tốc phát triển, theo kịp tiến trình liên kết ASEAN.



Qua hơn 20 năm hoạt động, hợp tác CLMV đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, giao lưu Nhân dân giữa các thành viên, củng cố lòng tin và hợp tác giữa các nước Mekong trong giải quyết các thách thức chung.

Ông dẫn số liệu của Ban Thư ký ASEAN, với năm 2025 trao đổi thương mại của 4 nước CLMV với thế giới đạt khoảng 1.040,7 tỉ USD, đóng góp 23,8% tổng giá trị trao đổi thương mại của ASEAN với thế giới. Các nước CLMV đang trở thành điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài, với FDI năm 2025 đạt khoảng 30,5 tỉ USD, tăng 11,4% so với năm 2024.

Thêm vào đó, Khuôn khổ phát triển CLMV (năm 2020) xác định mục tiêu của 4 nước là đến năm 2030 trở thành các nền kinh tế có thu nhập trung bình cao và hình thành một trung tâm sản xuất, đầu tư có sức cạnh tranh.

"Từ những nước gia nhập ASEAN sau, 4 nước đã cùng nhau xác lập vị trí mình muốn vươn tới trong nền kinh tế khu vực", Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo CLMV, các trưởng đoàn khách mời chụp ảnh chung - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trên cương vị Chủ tịch CLMV năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về hai vấn đề mà theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung là "gắn bó mật thiết với nhau".

Thứ nhất là kết nối 4 nền kinh tế như thế nào để phát huy thế mạnh của mỗi nước, cộng hưởng thành sức mạnh chung, không gian phát triển cho cả bốn nước. Và thứ hai, làm thế nào huy động nguồn lực để thực hiện những dự án mà các nước cùng ưu tiên.

Các nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các nước trong khu vực.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo CLMV dự kiến sẽ thông qua tuyên bố chung, xác lập định hướng hợp tác cho giai đoạn tới với những bước chuyển quan trọng cho hợp tác chung cũng như công cuộc phát triển của mỗi nước.

Một số hình ảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng đón các nhà lãnh đạo

Thủ tướng Lê Minh Hưng chờ đón các nhà lãnh đạo cơ chế hợp tác CLMV - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay và chụp ảnh cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay và chụp ảnh chung với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay và chụp ảnh chung với Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các nhà lãnh đạo cơ chế hợp tác CLMV chụp ảnh chung trước giờ khai mạc Hội nghị cấp cao CLMV-12 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các nhà lãnh đạo cơ chế hợp tác CLMV bắt tay theo phong cách truyền thống của các nước ASEAN - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các nhà lãnh đạo Lào (trái), Myanmar (thứ hai từ trái sang) và Campuchia tại Hội nghị cấp cao CLMV-12 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Hội nghị cấp cao CLMV-12 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cũng trong chiều 28-11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ngay sau Hội nghị cấp cao CLMV-12, Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11 diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo 5 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Myanmar hiện là nước Chủ tịch cơ chế ACMECS. Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 được tổ chức tại Hà Nội với sự phối hợp giữa Myanmar và Việt Nam.

Đây là hội nghị cấp cao thường kỳ của cơ chế hợp tác có vai trò quan trọng hàng đầu đối với khu vực Mekong.