Hội nghị cấp cao CLMV, ACMECS tại Hà Nội quy tụ sự tham gia của lãnh đạo các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar - Ảnh: SONG UYÊN

Hôm nay 28-11 tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch Cơ chế hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12.

Đồng thời Việt Nam cũng sẽ phối hợp với Myanmar - nước Chủ tịch Cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) - tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao CLMV, sau hai kỳ tổ chức tại Hà Nội vào năm 2008 và 2016. Tương tự, Hội nghị cấp cao ACMECS cũng sẽ lần thứ ba được tổ chức tại thủ đô, sau các kỳ hội nghị vào tháng 11-2008 và tháng 10-2016.

Cơ chế hợp tác CLMV được thành lập năm 2004, với mục tiêu khi hình thành là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia ASEAN, thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực.

Được thành lập năm 2003, ACMECS là khuôn khổ hợp tác nội khối duy nhất gồm tất cả 5 nước Mekong. Mục tiêu hỗ trợ các nước tăng cường hợp tác, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của khu vực và thúc đẩy phát triển bền vững.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, việc Việt Nam đăng cai tổ chức 2 hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm khẳng định tinh thần tích cực, chủ động và đóng góp có trách nhiệm đối với hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, cũng như chủ động đóng góp vào việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Nguồn: BỘ NGOẠI GIAO - Dữ liệu: THANH HIỀN - Đồ họa: SONG UYÊN