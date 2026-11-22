Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM dọn dẹp chất thải bị đổ bậy tại khu đất ở phường Hiệp Bình Chánh cũ (nay là phường Hiệp Bình) - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM triển khai quy định xử phạt môi trường, nhiều vi phạm có mức phạt tới 1 tỉ

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương triển khai Nghị định 412/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, hoàn thành trong tháng 11-2026.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 14-11-2026, thay thế Nghị định 45/2022.

Các hành vi vi phạm được quy định gồm gây ô nhiễm, quản lý chất thải, không có giấy phép môi trường, vi phạm quy định về quan trắc, giám sát môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học.

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Đáng chú ý, cơ sở thuộc diện phải đăng ký môi trường nhưng không đăng ký có thể bị phạt 20-30 triệu đồng nếu thuộc thẩm quyền cấp xã, hoặc 50-70 triệu đồng nếu thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

Cơ sở hoạt động không có giấy phép môi trường có thể bị phạt 200-400 triệu đồng đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của cấp tỉnh và 400-600 triệu đồng với trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đặc biệt, hành vi không có công trình xử lý chất thải đạt yêu cầu hoặc xả chất thải không qua xử lý có thể bị phạt đến 1 tỉ đồng. Ngoài ra, tổ chức vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1-6 tháng và buộc khắc phục ô nhiễm.

TP.HCM thu hút nhân lực y tế cho cấp cứu 115, trạm y tế và Côn Đảo

Người khám sức khỏe ở Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo (tháng 7-2025) - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM chỉ đạo triển khai chính sách thu hút, hỗ trợ và phát triển nhân lực y tế, tập trung vào Trung tâm Cấp cứu 115, trạm y tế xã, phường, đặc khu và các cơ sở y tế công lập tại Côn Đảo.

Theo nghị quyết của HĐND TP.HCM, bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng, cấp cứu viên ngoại viện được tuyển dụng vào Trung tâm Cấp cứu 115 và bác sĩ làm việc tại trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc diện được thu hút.

Thành phố cũng hỗ trợ hằng tháng cho nhân lực trực tiếp làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115, bác sĩ tại trạm y tế và nhân lực y tế làm việc thường xuyên tại cơ sở y tế công lập ở Côn Đảo.

Viên chức, người lao động được bố trí công tác tại các cơ sở y tế công lập ở Côn Đảo còn được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10-11-2026 đến hết ngày 31-12-2030. UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì triển khai, tổng hợp vướng mắc để tham mưu giải quyết.

Bảo đảm hiệu quả hoạt động các trạm công dân số ở TP.HCM

Một trạm công dân số tại đường Nguyễn Huệ - Ảnh: HỮU DUY

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Công an TP.HCM, các sở ngành và địa phương triển khai hiệu quả mô hình Trạm công dân số, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao, phục vụ người dân theo quy định.

Công an TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ cùng UBND các xã, phường, đặc khu hướng dẫn việc tổ chức Trạm công dân số; theo dõi tiến độ, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, tổng hợp khó khăn để báo cáo UBND TP.

Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm việc tổ chức mô hình phù hợp quy định, khả thi và hiệu quả.

UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Trạm công dân số trên địa bàn, phối hợp các đơn vị liên quan theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Chỉ đạo này gắn với kế hoạch phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Dự án du lịch được ưu đãi thuế, đất đai từ đầu 2027

Quốc hội đã thông qua nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Nghị quyết gồm 14 điều, có hiệu lực từ 1-1-2027 đến hết 2036, quy định nhiều cơ chế mới về ưu đãi đầu tư, thuế, đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực và thu hút khách quốc tế.

Chính sách áp dụng trên phạm vi cả nước, ưu tiên ba cực tăng trưởng Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, các trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia và những địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

Một trong những điểm đáng chú ý của nghị quyết là phân loại dự án du lịch thành 4 nhóm, gồm dự án quy mô vừa và nhỏ, dự án chất lượng cao, dự án động lực và dự án động lực mang tính chiến lược.

Mỗi nhóm được áp dụng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ tương ứng với quy mô đầu tư và mức độ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Với dự án du lịch động lực có tổng vốn đầu tư từ 10.000 tỉ đồng, trong đó các hạng mục du lịch tối thiểu 5.000 tỉ đồng, doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong 5 năm đối với thu nhập từ các hạng mục du lịch, đồng thời được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

Với dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, có tổng vốn đầu tư từ 30.000 tỉ đồng trở lên, trong đó hạng mục du lịch tối thiểu 15.000 tỉ đồng, chính sách ưu đãi lớn hơn. Doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong tối đa 9 năm tiếp theo. Thời hạn hoạt động của các hạng mục du lịch có thể lên tới 70 năm.

Các dự án thuộc nhóm này phải đáp ứng yêu cầu về tạo việc làm, phát triển sản phẩm có khả năng cạnh tranh quốc tế, đầu tư hạ tầng kết nối và thúc đẩy liên kết vùng.

Dự báo thời tiết các vùng miền cả nước hôm nay 22-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH