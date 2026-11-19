Nghị định 412/2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường - Ảnh: VGP

Phạt đến 600 triệu đồng dự án thi công không có giấy phép môi trường

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký ban hành nghị định 412/2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định quy định mức phạt nặng với các hành vi vi phạm liên quan đến giấy phép và công trình bảo vệ môi trường.

Cụ thể dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh nếu không có giấy phép môi trường bị phạt từ 200 - 400 triệu đồng. Không vận hành, không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình công trình bảo vệ môi trường bị phạt từ 400 - 600 triệu đồng.

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Mức phạt tăng lên 600 - 800 triệu đồng đối với hành vi không có công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý hoặc xả chất thải sau xử lý không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Đối với dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các hành vi tương ứng bị phạt từ 400 - 600 triệu đồng nếu không có giấy phép môi trường.

Từ 600 - 800 triệu đồng nếu không vận hành đúng quy định công trình bảo vệ môi trường và từ 800 triệu đồng đến 1 tỉ đồng nếu không có công trình xử lý chất thải đạt yêu cầu hoặc xả chất thải không đáp ứng quy chuẩn.

Đặc biệt trường hợp đã bị xử phạt về hành vi không có giấy phép môi trường nhưng tiếp tục tái phạm, mức phạt từ 600 - 800 triệu đồng đối với dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh và từ 800 triệu đồng đến 1 tỉ đồng đối với dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đề xuất tặng quà Tết 2027 cho người có công, cao nhất 600.000 đồng

Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Theo đó Phó thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng dịp Tết năm 2027.

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ, mức quà Tết năm 2027 dự kiến giữ nguyên như năm 2026, gồm hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Cụ thể mức quà 600.000 đồng dành tặng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Nhóm này còn gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

TP.HCM điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 5 dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030

Người dân đến tham quan khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI

UBND TP.HCM ban hành quyết định về giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và điều chỉnh nội dung giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với 5 dự án nhóm B, C triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, UBND TP giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với 1 dự án nhóm C là xây dựng nhà tập luyện thể thao xã Long Hải, do UBND xã Long Hải thực hiện.

Đồng thời, thành phố điều chỉnh nội dung giao nhiệm vụ đối với 4 dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Các nội dung điều chỉnh chủ yếu liên quan đến tên dự án và cơ quan được giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao được giao lập báo cáo đối với 2 dự án tu bổ, tôn tạo di tích khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán và cải tạo, mở rộng khu trưng bày Nhà lưu niệm Bác Hồ.

Các dự án còn lại liên quan đến xây dựng, sửa chữa, cải tạo các trạm y tế tại phường Long Hương và nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

UBND TP giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm về sự phù hợp, cơ sở pháp lý của hồ sơ trình giao nhiệm vụ; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo quy định.

An Giang phát động thi đua "Lập thành tích chào mừng Diễn đàn APEC 2027"

Đơn vị thi công tất bật làm dự án tuyến tàu điện đô thị ở Phú Quốc đón APEC 2027 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa ký ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề "Lập thành tích chào mừng Diễn đàn APEC 2027" trên địa bàn tỉnh.

Phong trào thi đua được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh An Giang, tại tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng dân cư, tập trung vào các nhiệm vụ phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức và phục vụ năm APEC 2027 theo đề án tổng thể của tỉnh và các kế hoạch, chương trình, đề án có liên quan. Thời gian thi đua bắt đầu từ nay cho đến hết tháng 11-2027.

Nội dung thi đua gồm: thi đua nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Năm APEC 2027; thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức và phục vụ Năm APEC 2027; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ.

Thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, thân thiện; thi đua xây dựng môi trường văn minh, cảnh quan xanh, sạch, đẹp , an toàn và thân thiện; thi đua phát huy vai trò của doanh nghiệp trong đồng hành tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Thi đua phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hình ảnh con người An Giang văn minh, nghĩa tình, hiếu khách và thi đua đổi mới, sáng tạo, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Dự báo thời tiết các vùng miền cả nước hôm nay 19-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH