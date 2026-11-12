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Bình Tân ra mắt Trạm Công dân số phục vụ người dân 24/7

tác giả
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

Ngày 12-11, tại Công viên Bình Tân, UBND phường Bình Tân (TP.HCM) tổ chức lễ ra mắt Trạm Công dân số, mô hình tích hợp nhiều tiện ích về an ninh trật tự, dịch vụ công, y tế và sức khỏe, du lịch, giao thông, tiện ích dân sinh, tài chính và thanh toán, phục vụ người dân 24/7.

Bình Tân ra mắt Trạm Công dân số phục vụ người dân 24/7 - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trạm Công dân số phường Bình Tân

Dự lễ có bà Phạm Thị Ngọc Diệu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Tân; Trung tá Lê Hoàng Phong - Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, cùng đại diện một số đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Tuyết Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân, cho biết lễ ra mắt Trạm Công dân số là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn xây dựng chính quyền số với phát triển xã hội số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Trạm Công dân số là mô hình do Công an TP.HCM chủ trì triển khai, với sự tham gia của đơn vị công nghệ và các đơn vị cung cấp dịch vụ. Trạm được bố trí thành một không gian gồm ki ốt đa tiện ích và khoang sức khỏe số, tích hợp nhiều chức năng phục vụ người dân trên cùng hệ thống.

Mô hình được thiết kế phục vụ 24/7, kể cả ngày lễ, Tết. Người dân thao tác trực tiếp trên màn hình cảm ứng, có thể tiếp cận nhiều tiện ích ngay cả khi chưa có điện thoại thông minh. Hệ thống hỗ trợ giao diện đa ngôn ngữ, xác thực bằng thẻ căn cước gắn chip và nhận diện khuôn mặt theo yêu cầu giao dịch.

Bình Tân ra mắt Trạm Công dân số phục vụ người dân 24/7 - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Tuyết Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Theo bà Phạm Thị Tuyết Nga, Trạm Công dân số gồm 6 nhóm tiện ích chính. Về an ninh trật tự, trạm có chức năng gọi SOS khẩn cấp, giúp người dân kết nối với lực lượng chức năng đang trực khi cần hỗ trợ. Người dân cũng có thể gửi thông tin phản ánh, tin báo về an ninh trật tự, đính kèm hình ảnh, lựa chọn chế độ ẩn danh theo chức năng của hệ thống và đặt lịch hẹn với cảnh sát khu vực. 

Về dịch vụ công, người dân có thể tìm kiếm thủ tục, tra cứu yêu cầu hồ sơ, quét giấy tờ trực tiếp tại ki ốt hoặc tải tài liệu từ điện thoại để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến; đồng thời tra cứu tiến độ giải quyết và in giấy tờ khi cần. 

Về y tế và sức khỏe, người dân có thể tự đo các chỉ số cơ bản như huyết áp, nhịp tim, chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ thể BMI và thành phần cơ thể. 

Về du lịch và giao thông số, trạm hỗ trợ tìm hiểu điểm đến, khám phá Thành phố qua bản đồ số, hình ảnh 3D, 360 độ; tra cứu tuyến xe buýt, metro, buýt đường sông và thông tin hành trình. 

Về tiện ích dân sinh, trạm hỗ trợ tra cứu, thanh toán tiền điện, nước, viễn thông, học phí và tiếp cận các dịch vụ đời sống được tích hợp. Về tài chính và thanh toán số, trạm hỗ trợ thanh toán bằng mã QR, thẻ và kết nối các dịch vụ ngân hàng đối tác, trong đó có chức năng đăng ký mở tài khoản theo quy trình xác thực của hệ thống...

Người dân được sử dụng miễn phí thiết bị tại trạm. Khi sử dụng, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin giao dịch, bảo quản thẻ căn cước, không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người khác và đăng xuất trước khi rời trạm, chỉ dùng SOS khi thực sự khẩn cấp.

Bình Tân ra mắt Trạm Công dân số phục vụ người dân 24/7 - Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Ngọc Diệu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Tân - trao thư cảm ơn đến đại diện các đơn vị - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bình Tân ra mắt Trạm Công dân số phục vụ người dân 24/7 - Ảnh 4.

Trạm Công dân số tại Công viên Bình Tân (phường Bình Tân) - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bình Tân ra mắt Trạm Công dân số phục vụ người dân 24/7 - Ảnh 5.

Bà Phạm Thị Ngọc Diệu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Tân - tham quan, trải nghiệm tại Trạm Công dân số - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bình Tân ra mắt Trạm Công dân số phục vụ người dân 24/7 - Ảnh 6.

Bà Trần Thị Tuyết Xuân (ngụ phường Bình Tân) chia sẻ cảm thấy yên tâm hơn sau khi đo các chỉ số cơ bản về sức khỏe - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bình Tân ra mắt Trạm Công dân số phục vụ người dân 24/7 - Ảnh 7.

Bên trong Trạm Công dân số phường Bình Tân - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bình Tân ra mắt Trạm Công dân số phục vụ người dân 24/7 - Ảnh 8.Mô hình đột phá “Trạm công dân số” được Bộ Công an công nhận là sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ

Vừa qua, Trạm Công dân số được Bộ Công an công nhận là sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ. Đây là kết quả ghi nhận những nỗ lực của Công an TP.HCM trong đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

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    Chủ đề: người dân Bình Tân TP.HCM Trạm công dân số

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