Lầu Năm Góc nhìn từ trên không tại Washington, Mỹ, ngày 3-3-2022 - Ảnh: REUTERS/Joshua Roberts

Theo Reuters ngày 27-11, vụ xâm nhập được phát hiện trong khoảng một tháng qua, đúng thời điểm Cloud One đang được nâng cấp, gây gián đoạn hoạt động trên diện rộng. Hiện chưa xác định được danh tính tin tặc, phạm vi xâm nhập cũng như liệu dữ liệu có bị đánh cắp hay không.

Không quân Mỹ từ chối bình luận cụ thể về tình trạng an ninh của hệ thống, nhưng khẳng định đang triển khai các biện pháp bảo vệ thông tin, mạng lưới và khả năng thực hiện nhiệm vụ của Bộ Không quân.

Được triển khai từ năm 2017, Cloud One là một trong những hệ thống điện toán đám mây lớn nhất của quân đội Mỹ, kết hợp hạ tầng của Microsoft, Amazon, Oracle và Alphabet. Hệ thống hỗ trợ hàng chục ứng dụng phục vụ quản lý nhân sự, tiền lương, hậu cần và bảo trì quân dụng.

Trong đó có hệ thống chỉ huy và kiểm soát trên nền tảng đám mây, tổng hợp dữ liệu radar phòng không cùng các nguồn thông tin khác trên khắp Bắc Mỹ. Một hệ thống khác quản lý đạn dược, theo dõi bom và tên lửa tại hơn 200 cơ sở của Không quân Mỹ trên toàn thế giới.

Theo các nguồn tin, tin tặc có thể đã khai thác lỗ hổng phần mềm để xâm nhập tầng điều khiển của Cloud One. Về lý thuyết, quyền truy cập vào tầng này có thể cho phép theo dõi tình trạng hoạt động của máy bay quân sự hoặc việc vận chuyển phụ tùng.

Sau vụ việc, Không quân Mỹ tạm dừng chuyển các ứng dụng hành chính và hỗ trợ nội bộ lên Cloud One, đồng thời ngăn cập nhật những ứng dụng đang hoạt động trên hệ thống. Việc này khiến quá trình triển khai các bản vá bảo mật bị chậm lại, trong bối cảnh ngành công nghệ liên tục phát hiện lỗ hổng mới. Một số người dùng cũng bị thu hồi quyền quản trị hệ thống.

Các điều tra viên đã đề nghị Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ tham gia đánh giá mức độ thiệt hại. Công ty Leidos, nhà thầu tiếp quản Cloud One từ SAIC năm 2025, chuyển các câu hỏi về vụ việc cho Không quân Mỹ.

Vụ xâm nhập xảy ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng lo ngại các cuộc tấn công mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ có thể giúp tin tặc nhanh chóng phát hiện lỗ hổng bảo mật trên những hệ thống quy mô lớn.

Gần đây, Chính phủ Mỹ cũng phải xử lý nhiều vụ xâm phạm an ninh mạng nhằm vào các cơ quan liên bang, trong đó có Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Chiến tranh, Bộ An ninh nội địa và Bộ Tài chính.

Cloud One từng là mục tiêu của các hoạt động tấn công mạng. Trong bài viết đăng trên trang FedScoop năm 2023, ban lãnh đạo hệ thống cho biết đã ngăn chặn thành công các nỗ lực xâm nhập quy mô lớn, đồng thời nhấn mạnh an ninh mạng là yêu cầu không thể thỏa hiệp.