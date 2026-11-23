Các container hàng hóa đặt tại cảng Los Angeles, California - Ảnh: REUTERS

Báo Financial Times ngày 22-11 đưa tin các vụ tấn công mạng này liên tục nhắm vào những tuyến huyết mạch của thương mại toàn cầu với hàng nghìn vụ mỗi ngày.

Ban điều hành cảng Corpus Christi ở bang Texas, cửa ngõ xuất khẩu dầu thô lớn nhất nước Mỹ với sản lượng khoảng 2,3 triệu thùng/ngày, cho biết tin tặc thăm dò hệ thống của họ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần mỗi ngày.

Ông Kent Britton, Giám đốc điều hành cảng Corpus Christi, cho hay những cuộc tấn công này “xuất phát từ những quốc gia và tổ chức bị xác định là tác nhân độc hại, đang tìm kiếm những mục tiêu có tầm ảnh hưởng lớn”.

Những cuộc tấn công này cũng nhằm tìm cách xâm nhập mạng lưới và lừa nhân viên cung cấp quyền truy cập.

Các nỗ lực tấn công mạng có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, từ nỗ lực tự động nhằm dò mật khẩu và làm quá tải mạng máy tính cho đến các vụ xâm nhập tinh vi hơn, nhằm đánh cắp hoặc xóa dữ liệu.

Cảng Virginia, trung tâm trung chuyển lớn về hàng tiêu dùng, nông sản và than đá, cho biết mối đe dọa từ các cuộc tấn công hiện nay “trở nên nghiêm trọng hơn do sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)”.

Trong khi đó, cảng Los Angeles cho biết đã ngăn chặn 120 triệu nỗ lực tấn công mạng chỉ trong tháng 8, gấp đôi mức trung bình hằng tháng của năm 2023.

Trước tình hình trên, cảng New York và cảng New Jersey đã đầu tư mạnh vào hệ thống phòng thủ mạng, cũng như đề ra kế hoạch phối hợp hành động với các đơn vị vận hành và đối tác, nhằm đảm bảo hàng hóa luôn được lưu thông.

Theo cáo buộc của một số chuyên gia Mỹ, các quốc gia như Iran, Triều Tiên và Trung Quốc có liên quan đến các chiến dịch tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng hàng hải.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy những nước này đã tham gia vào các cuộc tấn công mạng nói trên.