Con dấu có dòng chữ “Bộ Tư pháp - Cục Điều tra liên bang” được trưng bày tại trụ sở FBI - Ảnh: AFP

Ngày 20-11, Đài CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra một vụ xâm nhập trái phép nhằm vào cơ sở dữ liệu thông tin tội phạm toàn quốc - hệ thống được ví như mạch máu kết nối các cơ quan thực thi pháp luật cấp liên bang, tiểu bang và địa phương.

Cơ sở dữ liệu này có tên Trung tâm Thông tin tội phạm quốc gia (NCIC), được lực lượng thực thi pháp luật trên khắp nước Mỹ sử dụng để chia sẻ thông tin về lệnh truy nã cũng như kiểm tra lý lịch tư pháp.

Vụ xâm nhập được phát hiện trong những ngày gần đây, đúng lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực trấn an dư luận về an ninh mạng quốc gia, sau hàng loạt sự cố gián đoạn nghiêm trọng ảnh hưởng đến ngân hàng, Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) và hệ thống kiểm soát không lưu của Cục Hàng không liên bang (FAA).

Phía FBI chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận từ CNN.

Đây là sự cố rò rỉ dữ liệu thứ hai của FBI chỉ trong vài tháng qua. Trước đó vào tháng 9, nhóm tin tặc ShinyHunters đã tấn công, nhắm vào dữ liệu cá nhân của các nhân viên trên trang web tuyển dụng của FBI.

Một nhà nghiên cứu an ninh mạng người Canada đã bị bắt giữ và đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vụ xâm nhập này.

Sau vụ tấn công đó, một số nhân viên FBI cho biết họ cảm thấy bị che giấu thông tin về việc dữ liệu của mình có bị đánh cắp hay không, đồng thời thất vọng với các nguồn lực hỗ trợ an ninh dành cho nạn nhân.

Năm 2023, tin tặc từng xâm nhập thành công một hệ thống máy tính của văn phòng FBI chi nhánh New York, vốn được dùng trong các cuộc điều tra bóc lột tình dục trẻ em, trong đó có hệ thống lưu trữ hình ảnh liên quan đến vụ điều tra tỉ phú Jeffrey Epstein.