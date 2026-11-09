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'Thủ phạm' trong phòng ngủ được cho là ảnh hưởng sức khỏe tim mạch

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BÌNH MINH
BÌNH MINH
BÌNH MINH

Các chuyên gia cảnh báo về một 'tác nhân gây căng thẳng' cho tim mà nhiều người có thể bỏ qua, đồng thời chỉ ra những cách đơn giản để khắc phục nhằm bảo vệ sức khỏe tim mạch.

“Thủ phạm” trong phòng ngủ gây ảnh hưởng sức khỏe tim mạch - Ảnh 1.

Ô nhiễm ánh sáng đã nổi lên như một yếu tố nguy cơ mới đối với bệnh tim mạch - Ảnh: AI

Theo Today, chuyên gia khuyến nghị mọi người xem xét kỹ phòng ngủ của mình và chú ý đến lượng ánh sáng tiếp xúc vào ban đêm để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tránh tiếp xúc với ánh sáng trong khi ngủ

Theo các nhà nghiên cứu trao đổi với Hội Tim mạch châu Âu, việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm trong khi ngủ có liên quan đến "tái cấu trúc tim bất lợi". Đây là những thay đổi về hình dạng và chức năng của tim thường được quan sát thấy khi cơ thể chịu căng thẳng hoặc tổn thương mạn tính.

"Đó là cách cơ thể chúng ta thích nghi với tình trạng căng thẳng, nhưng cuối cùng làm suy yếu tim và có thể dẫn đến suy tim", bác sĩ Lu Qi, giáo sư tại Trường Y tế Công cộng và Y học Nhiệt đới thuộc Đại học Tulane (Mỹ), cho biết. 

Ông là đồng tác giả của một nghiên cứu gần đây về vấn đề này.

"Ô nhiễm ánh sáng đã nổi lên như một yếu tố nguy cơ mới đối với bệnh tim mạch", ông nói thêm. Mối liên hệ giữa ánh sáng vào ban đêm và bệnh tim mạch từ lâu đã bị bỏ qua, các bác sĩ trước đây nói với Viện Tim, Phổi và Máu quốc gia Mỹ.

Mức độ tiếp xúc cao với ánh sáng vào ban đêm có liên quan đến "suy giảm chức năng" của tim. 

Cụ thể, thành tâm thất trái có xu hướng dày lên, làm giảm không gian bên trong buồng tim này, theo báo cáo của Qi và các đồng nghiệp trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch châu Âu.

Khả năng co giãn của cơ tim trong mỗi nhịp đập dường như cũng bị suy giảm. Theo Hội Tim mạch châu Âu, đây là một "chỉ dấu sớm của rối loạn chức năng tim". Tâm thất phải và tâm nhĩ trái của tim cũng cho thấy những thay đổi.

Bóng tối là yếu tố thiết yếu với sức khỏe tim mạch

Các phát hiện dựa trên dữ liệu của hơn 11.000 người đeo cảm biến ở cổ tay trong 7 đêm để xác định lượng ánh sáng họ thường tiếp xúc trong khi ngủ. Ba năm sau, những người này được chụp cộng hưởng từ tim (MRI).

Các nhà nghiên cứu cho rằng ánh sáng nhân tạo vào ban đêm là một "tác nhân gây căng thẳng". 

Yếu tố này có thể ức chế melatonin, phá vỡ chu kỳ giấc ngủ, làm thay đổi nhịp điệu chuyển hóa và gây viêm, đồng thời "ảnh hưởng đến gần như mọi loại tế bào tim mạch".

"Hệ thống ánh sáng trong phòng ngủ đáng được xem xét như một yếu tố nguy cơ cho tim mạch, bên cạnh hút thuốc, tăng huyết áp và thiếu vận động", các nhà nghiên cứu cảnh báo.

Theo họ, bóng tối cần được công nhận như một yếu tố thiết yếu đối với sức khỏe tim mạch, tương tự việc kiểm soát huyết áp và duy trì không khí sạch.

Để bảo vệ sức khỏe tim, các chuyên gia khuyến nghị đảm bảo không gian ngủ đủ tối. Hãy đóng rèm và tắt tất cả đèn cũng như các thiết bị điện tử phát sáng trước khi ngủ.

Nếu vẫn có ánh sáng lọt vào phòng, có thể cân nhắc sử dụng rèm cản sáng cho phòng ngủ hoặc đeo mặt nạ ngủ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người làm việc ca đêm và phải ngủ vào ban ngày.

“Thủ phạm” trong phòng ngủ gây ảnh hưởng sức khỏe tim mạch - Ảnh 4.Những thói quen giúp bảo vệ tim, mạch máu và duy trì cholesterol ở mức lành mạnh

Nhiều thói quen thường dễ bị bỏ qua, nhưng chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức cholesterol của bạn.

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    Chủ đề: tim mạch ánh sáng Giấc ngủ

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