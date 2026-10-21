Người huyết áp cao nên tránh những thực phẩm nào?

Người bệnh huyết áp được khuyên nên tránh món thịt nướng trên lửa mà nên chọn nướng trong lò - Ảnh minh họa

Với những người huyết áp cao, nên lựa chọn những thực phẩm giàu kali giúp duy trì huyết áp ổn định. Bên cạnh đó, khuyến cáo nên hạn chế những loại thực phẩm nhất định như sau:

Thịt chế biến sẵn

Đối với người có các vấn đề về huyết áp, các loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, các loại thịt nguội đều là những lựa chọn không tốt. Những loại thịt này thường chứa rất nhiều natri. Việc tiêu thụ quá nhiều natri, thành phần chính của muối, có thể làm tăng huyết áp cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Những loại thịt này cũng thường có hàm lượng chất béo bão hòa cao, có thể làm tăng mức cholesterol xấu LDL. Bất cứ khi nào có thể, nên thay thế các loại thịt chế biến sẵn bằng thịt gà hoặc cá tươi, hoặc các loại đậu và thịt không thêm muối.

Xúp và rau củ đóng hộp

Nên kiểm tra nhãn dinh dưỡng trên tất cả các sản phẩm đóng hộp, bao gồm cả những thực phẩm thiết yếu như rau củ và xúp đóng hộp. Phần lớn các sản phẩm này đều chứa rất nhiều muối do muối là một chất bảo quản hiệu quả.

Đối với các món xúp và rau củ, bạn nên tự nấu tại nhà để kiểm soát hàm lượng đường và muối.

Đồ uống có đường

Nhiều loại đồ uống có đường có lượng natri cao, khiến chúng trở nên không phù hợp đối với những người huyết áp cao. Tuy nhiên natri không phải thành phần duy nhất cần lưu tâm.

Hàm lượng đường bổ sung cao từ các loại nước ngọt cũng có thể góp phần gây tăng cân và khiến việc kiểm soát huyết áp trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, các loại cà phê ngọt và những loại đồ uống thể thao có đường cũng là những thứ cần hạn chế. Lựa chọn lành mạnh nhất chính là nước lọc.

Đồ uống có cồn

Vì rượu có thể làm tăng huyết áp, không uống bất kỳ loại đồ uống có cồn nào, kể cả rượu vang để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, đồ uống có cồn còn được xếp vào nhóm 1 các chất gây ung thư. Chúng ta nên hạn chế tối đa việc tiêu thụ đồ uống có cồn.

Các loại nước xốt và gia vị đóng chai

Nhiều người trong chúng ta có lẽ đều đoán được rằng các loại gia vị như tương cà hay xốt thịt nướng chứa rất nhiều đường. Tuy nhiên, chúng thường còn chứa cả một lượng lớn muối. Bên cạnh đó, các loại nước xốt trộn salad cũng có hàm lượng đường bổ sung cao.

Nếu có mong muốn hạn chế lượng đường và muối, bạn hoàn toàn có thể tự tay pha chế các loại xốt đơn giản tại nhà, chẳng hạn như xốt giấm dầu (vinaigrette) làm từ dầu ô liu, giấm và tiêu.

Thịt nướng

Khi bạn nướng các loại thực phẩm như thịt nướng trên lửa, các hóa chất có thể hình thành trên bề mặt thịt, góp phần làm tăng huyết áp.

Phương pháp nướng trong lò không gây ra tác động tương tự, chính ngọn lửa mới là yếu tố then chốt. Đây là lý do tại sao Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (American Heart Association) khuyến cáo nên tránh sử dụng ngọn lửa và nhiệt độ cao khi nướng thực phẩm.