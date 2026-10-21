Nắng nóng khắc nghiệt làm tăng nguy cơ sinh non, thai chết lưu

Một phụ nữ mang thai bị say nắng tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 8-2023 - Ảnh: REUTERS

Nhiệt độ toàn cầu tăng cao không chỉ đe dọa sức khỏe cộng đồng mà còn liên quan đến nguy cơ sinh non, thai chết lưu và nhiều biến chứng thai kỳ khác. Theo trang LiveScience ngày 19-10, các nhà khoa học cảnh báo cần ưu tiên bảo vệ phụ nữ mang thai trước những đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu.

Theo tổng hợp hơn 100 nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học tại Đại học Lund (Thụy Điển), nguy cơ gặp rủi ro khi sinh nở, chẳng hạn thai chết lưu, sinh non, bong nhau thai và tiền sản giật, có xu hướng tăng khi nhiệt độ đạt khoảng 30,5 độ C.

Khi nhiệt độ đạt 39 độ C, nguy cơ tổng hợp của những rủi ro này tăng khoảng 20%.

Khi cơ thể tìm cách hạ nhiệt, máu được điều hướng đến các chi để tỏa nhiệt qua da. Một số nghiên cứu cho rằng quá trình này có thể làm giảm lưu lượng máu đến nhau thai, khiến thai nhi nhận ít oxy và chất dinh dưỡng hơn, từ đó tăng nguy cơ sinh nhẹ cân.

Trẻ sinh nhẹ cân có nguy cơ mắc bệnh và tử vong cao hơn trong thời gian đầu đời, đồng thời có thể gặp những vấn đề về nhận thức và sức khỏe tâm thần về sau.

Một nghiên cứu khác tổng hợp kết quả từ 70 nghiên cứu cho thấy nguy cơ sinh non (trước tuần thai thứ 37) tăng 16% khi đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày xảy ra trong những tuần cuối thai kỳ.

Mỗi khi nhiệt độ trung bình tăng thêm 1 độ C, nguy cơ sinh non tăng khoảng 5%.

Nắng nóng còn liên quan đến nguy cơ tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ và tăng huyết áp.

Một nghiên cứu tại Canada ghi nhận nguy cơ trẻ sinh ra mắc dị tật tim nghiêm trọng tăng 6% sau một đợt nắng nóng.

Trong khi đó, nghiên cứu tại sáu bang của Mỹ cho thấy bốn ngày liên tiếp có nhiệt độ cao bất thường trong tuần cuối thai kỳ liên quan đến nguy cơ thai chết lưu tăng 3%.

Các nhà nghiên cứu lưu ý những kết quả này chủ yếu cho thấy mối liên hệ thống kê, chưa chứng minh nắng nóng trực tiếp gây ra các biến chứng. Mức độ phơi nhiễm thực tế cũng phụ thuộc vào điều kiện sống và khả năng làm mát.

Người có thu nhập thấp có thể chịu rủi ro lớn hơn do thiếu điều hòa và sống tại những khu vực ít cây xanh, dễ tích tụ nhiệt.

Mở rộng không gian xanh, bổ sung mặt nước và cải thiện khả năng tiếp cận các biện pháp làm mát có thể giúp giảm tác động.

Các nhà khoa học cũng phát triển ứng dụng điện thoại dự báo nguy cơ căng thẳng do nhiệt ở phụ nữ mang thai và người vừa sinh con, đồng thời đưa ra khuyến nghị như uống đủ nước và điều chỉnh trang phục.