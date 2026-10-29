Những thói quen giúp bảo vệ tim, mạch máu và duy trì cholesterol ở mức lành mạnh

Đi bộ sau bữa tối là thói quen đơn giản hỗ trợ sức khỏe tim mạch - Ảnh minh họa

Những thói quen đơn giản dưới đây có thể giúp bảo vệ tim và mạch máu của bạn khi tuổi tác ngày càng cao và duy trì mức cholesterol lành mạnh.

Đi bộ sau bữa tối

Đi bộ sau bữa tối là một thói quen đơn giản hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Việc duy trì hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp tăng mức cholesterol tốt HDL, giảm nồng độ triglyceride, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe tim mạch. Đi bộ sau bữa tối cũng có thể góp phần duy trì mức đường huyết lành mạnh.

Chỉ cần đi bộ từ 10 - 20 phút sau bữa tối cũng đã giúp bạn vận động nhiều hơn. Duy trì 150 phút hoạt động thể chất mỗi tuần, mức hoạt động thể chất với cường độ vừa phải có thể mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe tổng thể.

Tránh ăn vặt vào đêm khuya

Những món ăn vặt thường không phải lựa chọn có lợi cho sức khỏe tim mạch. Kem, khoai tây chiên, bánh, kẹo và những món ăn đã qua chế biến thường chứa nhiều chất béo bão hòa, đường bổ sung.

Việc thường xuyên tiêu thụ những thực phẩm này có thể gây khó khăn cho việc duy trì mức cholesterol lành mạnh và cân nặng hợp lý.

Nếu bạn vẫn cảm thấy đói sau bữa ăn tối, hãy thử xem xét các bữa ăn khác trong ngày. Protein, chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp bạn no lâu hơn, từ đó có thể làm giảm cảm giác thèm ăn vào cuối ngày.

Bạn cũng có thể chọn các món ăn nhẹ có chứa chất xơ và chất béo lành mạnh như trái cây hoặc một nắm nhỏ các loại hạt dinh dưỡng.

Thư giãn trước khi ngủ

Căng thẳng có thể không tác động trực tiếp đến mức cholesterol, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến nhiều thói quen vốn góp phần duy trì mức cholesterol lành mạnh.

Khi bị căng thẳng, bạn dễ có xu hướng ăn quá nhiều, bỏ tập thể dục, ngủ không ngon giấc hoặc dựa vào các loại thực phẩm tiện lợi. Theo thời gian, những thói quen này có thể gây hại cho sức khỏe tim mạch.

Đó là lý do bạn có thể dành vài phút thư giãn trước khi ngủ để mang lại hiệu quả. Bạn có thể đọc sách, thực hiện các bài tập giãn cơ nhẹ nhàng hoặc yoga, tắm nước ấm, tập hít thở sâu.

Ưu tiên giấc ngủ chất lượng

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với cholesterol và sức khỏe tim mạch. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tình trạng thiếu ngủ và ngủ không ngon giấc có thể dẫn đến mức cholesterol LDL và triglyceride cao hơn.

Ngoài ra, việc không ngủ đủ giấc còn có thể ảnh hưởng đến các hormone điều tiết cảm giác đói và sự thèm ăn, khiến bạn khó duy trì các thói quen ăn uống lành mạnh hơn.

Hầu hết người trưởng thành nên ngủ từ 7 - 9 tiếng mỗi đêm. Hãy cố gắng đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ, đồng thời giữ cho phòng ngủ của bạn mát mẻ, tối và yên tĩnh.

Dành thời gian chuẩn bị bữa ăn

Chỉ cần vài phút lên kế hoạch, việc duy trì chế độ ăn lành mạnh sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi cuộc sống trở nên bận rộn, chúng ta thường có xu hướng chọn bất cứ thứ gì tiện lợi nhất. Đáng tiếc là những thực phẩm đó thường chứa nhiều chất béo bão hòa, natri và đường bổ sung hơn so với các bữa ăn tự chuẩn bị tại nhà.

Việc lên kế hoạch trước cũng giúp bạn dễ dàng bổ sung các loại thực phẩm hỗ trợ duy trì mức cholesterol lành mạnh, chẳng hạn như trái cây, rau củ, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, hạt giống và cá béo.