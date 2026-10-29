Người trẻ nói gì về khoản thưởng 4 triệu đồng khi sinh đủ 2 con của Hà Nội?

Em bé chào đời đêm giao thừa năm 2024 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - BVCC

Thêm khoản hỗ trợ khi sinh con

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết thực hiện chính sách về dân số, trong đó có hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân và khuyến khích phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Cụ thể, thành phố hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi cặp nam, nữ đủ điều kiện kết hôn, cư trú tại Hà Nội và thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn. Đặc biệt, phụ nữ cư trú trên địa bàn Hà Nội sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 4 triệu đồng/người khi sinh.

Đang mang thai con thứ hai, dự kiến sinh vào năm sau, chị Bùi Thị Vân (34 tuổi, Hà Nội) bày tỏ vui mừng khi biết thông tin về chính sách hỗ trợ của Hà Nội. "Tôi vui vì mình sinh con đúng dịp như vậy. Với 4 triệu đồng, tôi có thể dùng mua thêm sữa, bỉm cho con", chị Vân chia sẻ.

Còn anh Hiếu (32 tuổi, ở Hà Nội) đã kết hôn được 5 năm cho biết sau khi sinh con đầu lòng, cuộc sống hai vợ chồng đảo lộn khá nhiều, đặc biệt khi không có người hỗ trợ giữ con.

"Sinh thêm một đứa trẻ đồng nghĩa với nhiều khoản phải lo, từ ăn học đến chăm sóc sức khỏe. Vì vậy mức tiền thưởng 4 triệu đồng là sự động viên, dù số tiền không lớn so với chi phí nuôi con", anh Hiếu chia sẻ.

Theo UBND TP Hà Nội, mức hỗ trợ 4 triệu đồng nhằm góp phần trang trải chi phí khi sinh con, tăng tính khuyến khích của chính sách chứ không nhằm bù đắp toàn bộ chi phí sinh và nuôi con. Chính sách hướng đến mục tiêu thêm động lực để các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, kết hợp các giải pháp chăm sóc sức khỏe, truyền thông và xây dựng môi trường thuận lợi cho việc sinh, nuôi dạy con, góp phần đưa mức sinh của Hà Nội về mức sinh thay thế. Hiện mức sinh tại Hà Nội giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2011 xuống 1,87 con/phụ nữ năm 2025.

Theo anh, điều quan trọng hơn là thu nhập có ổn định không, có đủ thời gian chăm con không và chi phí gửi trẻ có phù hợp không. Nếu có thêm các chính sách hỗ trợ lâu dài, các gia đình trẻ sẽ yên tâm hơn khi quyết định sinh con.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mai (33 tuổi, ở Hà Nội) có con gái lớn đang học lớp 3 và chưa có ý định sinh thêm con. Chị cho rằng chính sách hỗ trợ này có ý nghĩa động viên nhưng chưa đủ để làm thay đổi quyết định của gia đình.

"Với tôi, sinh con là quyết định lớn cần chuẩn bị cả về tài chính, sức khỏe và người hỗ trợ chăm sóc con. Tôi mong có thêm những chính sách giúp phụ nữ thuận lợi hơn khi mang thai, nghỉ sinh, gửi trẻ và quay lại công việc sau sinh", chị Mai nói.

Bên cạnh thưởng tiền, gia đình trẻ cần thêm nhiều chính sách khuyến sinh khác - Ảnh minh họa: AI

Cần nhiều chính sách đồng bộ

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bác sĩ Mai Xuân Phương - nguyên Phó vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục Dân số (nay là Cục Dân số, Bộ Y tế) - cho rằng chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi là bước đi tích cực.

"Tiền thưởng khó có thể làm thay đổi quyết định sinh con nếu những rào cản lớn như chi phí nuôi dạy trẻ, áp lực nhà ở, việc làm và nguy cơ gián đoạn sự nghiệp của phụ nữ chưa được giải quyết.

Chính sách cần tính đến những trường hợp sinh muộn do hoàn cảnh khách quan, bảo đảm tính công bằng và khuyến khích sự chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con giữa cả cha và mẹ", bác sĩ Phương nhận định.

Theo chuyên gia, để duy trì mức sinh thay thế cần kết hợp hỗ trợ tài chính với những giải pháp thiết thực, lâu dài như phát triển hệ thống nhà trẻ, giảm chi phí giáo dục và chăm sóc trẻ, hỗ trợ nhà ở, bảo vệ cơ hội việc làm của phụ nữ sau sinh và tạo điều kiện làm việc linh hoạt cho cha mẹ có con nhỏ.

"Duy trì mức sinh thay thế không chỉ là vận động người dân sinh đủ 2 con, mà còn phải tạo điều kiện để họ muốn sinh và có khả năng nuôi dạy con tốt. Chính sách thưởng tiền nên xem là giải pháp khuyến khích ban đầu, cần đặt trong hệ thống chính sách dân số và an sinh xã hội đồng bộ, bền vững", ông Phương nhận định.

6 tỉnh, thành đã có chính sách khuyến sinh Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Luật Dân số đã được ban hành với nhiều chính sách nhằm khuyến sinh trong bối cảnh mức sinh thay thế ngày càng thấp, trong đó có chính sách khen thưởng phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Bộ Y tế cho rằng việc thưởng tiền, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho nhóm phụ nữ này không chỉ mang lại lợi ích tài chính, mà còn góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc duy trì mức sinh hợp lý. Bên cạnh đó cũng ưu tiên mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội đối với các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con. Theo ông Tuyên, đây là chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm áp lực kinh tế cho các gia đình trẻ, tạo điều kiện để người dân yên tâm sinh và nuôi dạy con. Đến năm 2026 đã có 5 tỉnh, thành có chính sách hỗ trợ. Cụ thể, TP.HCM hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, Hải Phòng hỗ trợ 3 triệu đồng, Tây Ninh hỗ trợ 2 triệu đồng, Đồng Nai và Đồng Tháp hỗ trợ 1 triệu đồng. Hà Nội trở thành địa phương thứ 6 ban hành nghị quyết thưởng phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Theo thống kê, hiện cả nước có 10/34 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp hơn mức sinh cả nước gồm Hà Nội, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ, Tây Ninh và TP.HCM.